JM受傷仍堅持拍攝　劉德華激讚：她是願意為角色改變自己的演員

現年34歲的文詠珊（Janice Man，JM）繼之前推出主演的電影《消失的她》大受好評，高收逾35億人民幣票房，榮升「億萬票房女星」後，近日與天王劉德華合作推出的電影《莫斯科行動》同樣受歡迎，電影只上映7日，截止目前為止收逾3億人民幣票房，而且走勢持續上升中。而為電影付出不少努力的JM，即使拍攝時眼部受傷都繼續拍下去，直至導演叫停為止，還為免對手黃軒感到自責，用開玩笑的方式安慰他，展現高情商一面，獲得不少網民讚賞。

JM在電影圈表現亮眼。（《莫斯科行動》微博圖片）

從網上曝光拍攝的影片可見，黃軒與JM正拍攝一場威脅的戲份，男方一臉兇惡二話不說，用雙手箍着女方頸部，過程中他的大拇指就不小心插中她的眼睛，而她第一反應就叫了一聲，再單手遮蓋眼睛，可見其表情一臉痛苦，但此時導演還未有叫停止，她再被黃軒大力摔到沙發上，再摔到地上，眼見都覺得痛。

JM一臉痛苦。（影片截圖）

當JM被摔到在地上時，導演終於叫停，而黃軒深知自己誤傷對方，亦立即道歉：「sorry。」並攙扶對方起來。雖然JM為拍這場戲受了不少痛苦，但她仍顯得專業，注意到他似乎好自責，於是她就用開玩笑方式安慰對方，一臉笑笑口表示：「是我們還沒打的時候，第一次（不小心碰到），所以我剛才真實的那個反應。」好讓黃軒安心，避免再拍的時候，對方不敢動手放不開拍攝，那就少了真實感，果然是專業的好演員。

JM安慰黃軒。（影片截圖）

另外，在電影中飾演大反派的劉德華，與JM有不少互動戲份，在接受內地電影頻道訪問時，講到與她合作有何感受，他讚不絕口：「我剛開始的時候會沒想到她可以那麼90年代，因為她是一個真的是現代的一個美人吧！但是她是一個非常願意為自己的角色而投入自己，改變自己的一個演員。以前我看過她很多戲，我覺得她的表演都會非常好很細膩，這一次我跟她的感覺真的是，她也讓我回到青春吧！她讓我覺得，我真的是可以（與角色）貼的很緊，雖然我們的年齡是有一點距離，但是她讓我回到年輕的那個感覺。」評價相當高。

劉德華對JM讚不絕口。（影片截圖﹑《莫斯科行動》微博圖片）