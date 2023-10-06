林頴彤無懼上庭前發公開信給特首：我問過法律團隊意見

無綫藝員鄭雋熹日前因涉虛擬資產交易平台JPEX詐騙案被捕，之後被爆出他涉及另一宗案件，與TVB女演員林穎彤（Bella）一同被控「公眾地方行為不檢」罪。案件今日（6/10）於粉嶺裁判法院開審。庭上控方就案件申請押後等進一步調查，6名被告毋須答辯，准繼續保釋，法官將案件排至11月17日再訊。

林穎彤離開法院接受訪問。（陳順禎攝）

鄭雋熹林穎彤同被控一項「公眾地方行為不檢」罪。（陳順禎攝）

林穎彤在案件開審前一晚，（5/10）於社交平台，發公開信給發特首，今早林穎彤離開法院時，被問到是否因為IG發公開信給特首，令控方就案件重新調查，將案件押後？Bella接受《香港01》訪問時表示：「我又唔會特別咁去諗，去猜測佢哋嘅意思，就順住佢哋嘅事情去處理。（擔唔擔心會妨礙司法公正？）呢個我係問過自己法律團隊嘅意見，同埋經過法律團隊嘅同意先出。（無綫有冇搵你傾過件事？）係有嘅，但就冇詳細咁去傾，但會同經理人去傾。（警方告你會否覺得好無奈？）我自己喺單親家庭中長大，我好明白媽媽同個女嘅嗰份情，咁所以我見到一啲唔公意嘅事，我係會想幫嘅人。」

林頴彤最後坐的士離去很貼地（陳順禎攝）

被問到是否同鄭雋熹拍拖？Bella表示是好朋友嘅關係。（有指鄭雋熹利用你名去誘使他人作投資？）關於另一個咁敏感嘅案情，我就唔評論。（警方有否聯絡你助查？）暫時係冇警方聯絡我，亦都冇擔心會捲入事件中，同我聲名講嘅一樣，清者自清，問心無愧。（你知唔知鄭雋熹一直都有搞JPEX？）呢啲交返畀佢自己答。（今日你孭住個名牌手袋出庭，怕唔怕令人聯想到同鄭雋熹JPEX有關?)唔係咁樣，如果啲人要咁去諗同咁評價，我都冇辦法。（個袋幾多錢？）唔講呢啲啦，你玩我嘅，哈哈！」

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