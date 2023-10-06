孫慧雪6歲兒子功課連句號都被圈　質疑矯枉過正：減低學習動機

早前有家長在討論區上載小朋友功課，「4」字埋口定開口引起熱烈討論。孫慧雪貼出6歲兒子 Riley中文補習班功課，驚見連句號都被紅筆圈起惹網民熱議。



孫慧雪貼出大仔Riley轉眼已經6歲。（IG：@SNOW711）

孫慧雪不時分享親子趣事。（IG：@SNOW711）

孫慧雪兒子就讀國際學校，上學只有英普，她為Riley報讀中文補習班，她上載功課見到「在」及「。」被紅筆圈起，她留言：「現今教學對小朋友嘅寫字要求認真嚴謹，個『在』字錯，連『。』都錯」孫慧雪有感矯枉過正：「讀緊嘅學校可能行IB，係要求佢唔好咁執著啲筆劃，唔啱唔洗擦直接用筆搽咗佢，再寫隔離，等小朋友更有興趣寫字同學習，亦會唔怕錯更勇敢表達！而佢喺補習班，知道要求好高，所以先會重複個筆畫，背後動機其實係想寫好啲」，但她認為補習班的舉動似乎是矯枉過正：「呢個時候仲圈佢，會減少小朋友學習動機，亦會教到個小朋友都矯枉過正，所以佢成日都會用紅筆，圈我啲字，細個啲嗰陣，見街上面啲招牌，用咗唔同書法嘅時候，佢會問人地係咪寫錯（只屬個人意見！）不過可能補習班想佢返學做好啲啦！」

孫慧雪貼出6歲兒子中文功課。（IG：@SNOW711）

孫慧雪貼出6歲兒子中文功課，「在」字疑補筆被圈。（IG：@SNOW711）

孫慧雪貼出6歲兒子中文功課，「。」被圈引來激辯。（IG：@SNOW711）

此作業引來網民熱烈討論，有人認同「太嚴格了」、「其實好打擊自信心，會影響學習興趣」，亦有過來人解釋是補筆非一筆寫完之過。但面對有人質疑兒子懶惰，孫慧雪則上載短片佐證：「睇吓呢一條係佢細個學寫字嘅片段，佢對自己要求好高，每次寫字唔滿意就會補筆，同伏低喊，仲要擦10幾次，改到自己覺得滿意為止，我都明白要改一改㗎啦， （雖然有同學仔嘅媽咪話好羨慕佢呢個性格唔求其）結果佢學校嘅老師，要求見我，想我勸吓佢，唔好咁執着去寫每一個字，因為佢返學都會咁！所以我會特別擔心佢俾人圈！同埋我自己都有叫佢唔需要改呀，係因為針對佢個人太執着而言！不過原來每一位小朋友嘅性格都唔同，我明白老師嚴謹，都係為咗學生好，想佢哋做得好啲，因為有小朋友可能真係寫字會比較疏忽！但可能我自己小朋友嘅性格比較執着，所以我自己就會掉轉，去勸佢唔好咁！」

孫慧雪回應。（孫慧雪FB）

孫慧雪再次回應，並貼上片後指兒子自我要求過高。（孫慧雪FB）