網上瘋傳Lisa參演瘋馬騷陰謀論　竟然係神秘組織「服從性測試」？

韓國女團BLACKPINK成員Lisa，早前突然宣布參演法國巴黎瘋馬騷（Crazy Horse）震驚大批歌迷，對於要在瘋馬騷大尺度的脫衣表演，網民評價兩極。儘管Lisa已經完成一連三場的表演，至今仍受到批評，對於Lisa為何會參演瘋馬騷，網絡傳出不同說法，其中一個陰謀論竟然是Lisa為了加入光明會。

Lisa參演了瘋馬秀。(微博圖片)

Lisa日前上載了多張演出照片。（IG圖片）

對於Lisa參與極具爭議性的瘋馬騷，起初外界傳出的原因是因為Lisa常喜歡睇瘋馬騷，亦是瘋馬騷的常客。瘋馬騷透露今次邀請Lisa演出是想擴大年輕客群，而Lisa亦認同瘋馬騷代表自由女性的象徵，加上不會有裸露造型才答應參與。

外界對於Lisa參演瘋馬騷的評價兩極。（IG圖片）

後來網絡瘋傳Lisa不顧形象參演瘋馬騷的原因並不簡單，而是要加入神秘組織「光明會」。過去有陰謀論曾指不少歐美國際巨星，包括Michael Jackson、Lady Gaga、Justin Bieber、Rihanna、麥當娜等，都是加入光明會後才爆紅的巨星。據知，Lisa為了打入歐美市場，進軍國際成為頂流巨星，加上緋聞男友是LVMH 3公子Frederic Arnault的緣故，參演瘋馬騷是「服從性測試」，只要Lisa能放低K-Pop偶像的身份，就能夠成功加入光明會。

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另外，有指加入光明會的歐美巨星在表演、MV，或身上佩戴光明會標誌「全視之眼」的物品，例如Justin Bieber的手臂就紋了「全視之眼」的紋身。而有眼利的網民就發現Lisa在兩年前的Solo歌曲《LALISA》中，戴上「全視之眼」的戒指。