56歲劉玉翠近況被指醫美過度　8字回應網友質疑

現已移居內地的劉玉翠（又名劉喬方），不時在社交平台分享自己在內地的生活，她最近就去了青海旅行，除了遊覽當地景色外，還帶大家品嚐地道美食。雖然今年已56歲，但網民驚訝她的樣子好像吃了防腐劑一樣，不會老。

劉玉翠最近去青海旅行。（劉玉翠小紅書）

每日都去下榻酒店附近的小店喝即滾紫菜蛋花湯。（劉玉翠小紅書）

身處青海的劉玉翠，日前拍片表示很喜歡下榻酒店附近一間小店的即滾紫菜蛋花湯，幾乎每天都喝，她還走入餐廳廚房，拍攝整個製作過程。但網民焦點卻放了在劉玉翠的容貌上，驚嘆說：「真的太年輕太年輕太年輕了，冒昧問句，皮膚那麼好，是不是醫美過了？」劉玉翠大方回應：「用了美顏，沒有醫美」。此回覆獲網民激讚。

仲同老闆娘合照留念。（劉玉翠小紅書）

大方回應網民。（劉玉翠小紅書）

心情輕鬆。（劉玉翠小紅書）

化身導遊。（劉玉翠小紅書）

另外，由於劉玉翠當年在電視劇《天龍八部》中扮演「阿紫」，以及在《鹿鼎記》飾演「建寧公主」一角太過深入民心，不少網民至今仍抽離不到，以角色名稱呼她：「阿紫！阿紫妳D國語講得好好啊」、「阿紫好接地氣呀，也能感受到平凡生活的幸福味道」及「真的好喜歡你！！！心態很好！要向公主學習！！」

劉玉翠憑電影《廟街皇后》勇奪第10屆香港電影金像獎的「最佳新演員」和「最佳女配角」，創下一個紀錄。(劇照)

劉玉翠在1997年TVB版本的《天龍八部》中飾演阿紫。（劇照）

劉玉翠身形嬌小，所以在演繹建寧公主時特別可愛。（視頻截圖）

劉玉翠畢業於香港演藝學院，1991年憑電影《廟街皇后》勇奪第10屆香港電影金像獎的「最佳新演員」和「最佳女配角」。之後她簽約無綫，首套劇集《燃燒歲月》飾演羅慧娟少年版「童素素」，演技獲得一致好評，即獲無綫力捧，先後參與多套劇集拍攝，當中《天龍八部》的「阿紫」，和《鹿鼎記》的「建寧公主」更深入民心成為代表作。

劉玉翠早前在內地真人騷《無限超越班》中提起辛酸史爆喊。（《無限超越班》截圖）

心情激動。（《無限超越班》截圖）

惟入行多年，劉玉翠無論演技再好，頂多都是矚目的配角，她有感不受公司看重，獲派角色沒發揮、沒挑戰，連她當時都質疑自己的價值，不停反問自己為甚麼愈演愈低，因此心裏不平衡，最後更患上抑鬱症和濕疹兩種折磨。約滿無綫後劉玉翠轉投王維基的HKTV，可惜最終不獲續牌，她決定北上發展。

劉玉翠曾經想過要放棄演戲，但幸好經過休息和治療後，情況有所改善。（微博圖片）

劉玉翠不時在社交平台上分享生活點滴，也不時看到她以素顏示人。（微博圖片)