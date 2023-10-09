56歲劉玉翠近況被指醫美過度 8字回應網友質疑
撰文：崔力生
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現已移居內地的劉玉翠（又名劉喬方），不時在社交平台分享自己在內地的生活，她最近就去了青海旅行，除了遊覽當地景色外，還帶大家品嚐地道美食。雖然今年已56歲，但網民驚訝她的樣子好像吃了防腐劑一樣，不會老。
身處青海的劉玉翠，日前拍片表示很喜歡下榻酒店附近一間小店的即滾紫菜蛋花湯，幾乎每天都喝，她還走入餐廳廚房，拍攝整個製作過程。但網民焦點卻放了在劉玉翠的容貌上，驚嘆說：「真的太年輕太年輕太年輕了，冒昧問句，皮膚那麼好，是不是醫美過了？」劉玉翠大方回應：「用了美顏，沒有醫美」。此回覆獲網民激讚。
另外，由於劉玉翠當年在電視劇《天龍八部》中扮演「阿紫」，以及在《鹿鼎記》飾演「建寧公主」一角太過深入民心，不少網民至今仍抽離不到，以角色名稱呼她：「阿紫！阿紫妳D國語講得好好啊」、「阿紫好接地氣呀，也能感受到平凡生活的幸福味道」及「真的好喜歡你！！！心態很好！要向公主學習！！」
劉玉翠畢業於香港演藝學院，1991年憑電影《廟街皇后》勇奪第10屆香港電影金像獎的「最佳新演員」和「最佳女配角」。之後她簽約無綫，首套劇集《燃燒歲月》飾演羅慧娟少年版「童素素」，演技獲得一致好評，即獲無綫力捧，先後參與多套劇集拍攝，當中《天龍八部》的「阿紫」，和《鹿鼎記》的「建寧公主」更深入民心成為代表作。
惟入行多年，劉玉翠無論演技再好，頂多都是矚目的配角，她有感不受公司看重，獲派角色沒發揮、沒挑戰，連她當時都質疑自己的價值，不停反問自己為甚麼愈演愈低，因此心裏不平衡，最後更患上抑鬱症和濕疹兩種折磨。約滿無綫後劉玉翠轉投王維基的HKTV，可惜最終不獲續牌，她決定北上發展。
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