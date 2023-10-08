JPEX｜《全民林寶》KOL東記返港被捕　稱失95%資產與JPEX勢不兩立

JPEX案調查仍然未完，今日（8日）警方剛拘捕一名姓蔡28歲男子，消息指為Hong Coin講幣創辦人、OTC東館負責人蔡曉東「東記」。曾宣傳《全民林寶》節目的他，更一直積極推廣加密貨幣及曾宣傳JPEX，上月警方曾到其辦公室搜查，並請他助查。其後他離開香港，被網民指「捲款潛逃」、「點解未俾人拉？」等，今午他在IG撰長文否認是JPEX幕後主腦及捲款潛逃等，指會在港全力協助追究JPEX、又稱與JPEX勢不兩立。

東記（蔡曉東）為Hong Coin講幣創辦人、OTC東館負責人。（資料圖片）

東記曾開課教投資搵錢。

「東記」曾以自己做「生招牌」宣傳過《全民林寶》遊戲節目，節目考驗參賽者耐力，能「掂住架車」最長時間的參賽者將贏得價值300萬的林寶堅尼跑車，而薛影儀（阿儀）、劉馬車以及早前同樣因JPEX案被捕的林作，亦曾公開表示有意參加。《全民林寶》曾於 「東記」的「Hong Coin講幣」YouTube平台中播放，但現時已被轉為隱藏。

東記（右四）力推過《全民林寶》，而劉馬車（左一）、林作（右一）都有份參加。

東記上月助查後離開香港，今午他在IG撰文指自己已回港，稱早前只是在國內外旅行，並非「捲款潛逃」，強調「我與JPEX勢不兩立」，並稱：「我今日已經在香港境內全力協助警方調查，再次澄清我東記沒有拿過任何一筆款項，更沒有參與過JPEX的收割事件，而且完全不知情。」

他否認是JPEX主腦，並謂：「自九月十四日後，基本上我的心情已經完全崩潰。JPEX收割風波，我自己失去了超過95%的資產，坦白講我現時的資金剩餘最後20萬。我呢一生做得最錯既一件事，就係曾經相信呢一間騙局平台。」不過，他至今仍相信各投資過JPEX的人有望取回資產，指將全力協助警方調查。未幾，就傳來他被捕的消息。

曾力推JPEX的東記，今表示自己與JPEX勢不兩立。（IG@hongcoin_btc）

東記全文：

我東記會在港全力協助追究JPEX即時開放USDT提現功能，拒絕鎖倉 我與JPEX勢不兩立



九月正值多事之秋，JPEX風波不斷，我本人則在國內外旅行，坊間有甚多傳言，例如「東記是幕後主腦之一」，「東記捲款潛逃」等等。



我東記本人現正回應全部人，我今日已經在香港境內全力協助警方調查，再次澄清我東記沒有拿過任何一筆款項，更沒有參與過JPEX的收割事件，而且完全不知情。



我今時今日返香港，就係希望向大眾說明上述的真相。真正可恨可恥的，是那一班存心欺騙所有人資產的騙徒騙子，雖然他們仍滯留海外，但我相信警方已經知道他們的錢包地址及身處的國家，暫時我認為大家取回自己資產是有希望的。



自九月十四日後，基本上我的心情已經完全崩潰。JPEX收割風波，我自己失去了超過95%的資產，坦白講我現時的資金剩餘最後20萬。我呢一生做得最錯既一件事，就係曾經相信呢一間騙局平台。



錢冇左，我可以再搵，我原本就是一個一無所有的人。但我最心痛係，因為我無知，因為我愚蠢，因為我看不清大局，令各位有失所望。



我想同各位講，對不起。



除了道歉，我由九月十四日起就一直蒐集證據資料，因為避免打草驚蛇，所以我一直未有在社交媒體透露行蹤及去向，現時我會全力協助警方。



今次返香港，一係JPEX開放比大家出金離開，否則我一定追究到底，我往後與JPEX勢不兩立。

