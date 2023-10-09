前新聞主播彭國柱英國遇車禍　被迎頭撞倒：有刻以為會冇咗對腳

無綫前主播彭國柱2015年離開無綫新聞部，先後在馬會及香港教育大學等任職，但去年他已移居英國。近日他突然在社交平台貼出一張車牌碎裂的照片，原來他遇上了車禍，更表示：「有一刻我以為會冇咗對腳！」十分駭人。

彭國柱近年移居英國生活。（IG@vincentish）

彭國柱的車牌被撞至碎裂。（IG@vincentish）

彭國柱貼完這張圖後，收到海量訊息關心，相隔15小時他終於報平安，貼上兒子的照片，並透露：「我無事！我無事！我真係無事！不過被迎頭撞埋嚟的確嚇一嚇，好彩當時車速唔快，所以我對腳無事🦵🏻🦵🏻🥹多謝朋友們相助🫶🏽經驗值+1」總算有驚無險。

彭國柱後來報平安。（IG@vincentish）

現年40歲的彭國柱，05年暑假到無綫新聞部實習，其後一直留任做採訪記者、13年擢升至高級記者，主力負責兩岸新聞、早上及午間新聞提要主播，他15年6月離職後就轉行做公關，先後於馬會及香港教育大學任職。離開效力10年的TVB時，彭國柱表現不捨，當眾落淚，更在社交平台寫下：「終於要跳出堆填區，畢竟十年，第一份工，我會唔捨得人和事。真係喊到傻豬豬。」

彭國柱曾在無綫新聞部工作達10年之久。（電視截圖）

Last Day時彭國柱表現得非常不捨，形容自己「喊到傻豬豬」。（IG@vincentish）

彭國柱報新聞其間有不少經典搞笑事蹟，包括：08年《香港早晨》在艇上主持外景直播報道沉船事故，左搖右擺報新聞、並疑似無法忍笑時，鏡頭突然轉返主播室，見到主播龔偉怡食餅的畫面，而柳俊江就後來就解釋彭國柱原來暈船浪，所以鏡頭要轉。

彭國柱暈船浪報新聞的短片，令Eason封了他做偶像，兩人因而成為朋友。（網上圖片）

影片爆紅後就連陳奕迅（Eason）都向他致敬、封了彭國柱做偶像，更曾扮對方報新聞︰「今朝早…好大浪……」兩人之後成為好友，他大讚︰「嘩好正呀！彭國柱，我真係你嘅Fans嚟㗎！」、「彭國柱，你好嘢！」、「佢係非常英勇嘅新聞報道員。」至彭國柱大婚時，Eason都有拍片祝賀，而多年後彭國柱仍以「粉絲」稱呼Eason。此外，無綫劇集《造王者》中石修飾演的角色與彭國柱同名同姓，也令他一度人氣急升。

彭國柱與「粉絲」陳奕迅相認！（IG@vincentish）