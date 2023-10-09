「天氣先生」江偉驚傳離世好友貼舊照悼念　網民歎：人生無常

有「天氣先生」之稱的天文台高級科學主任江偉近期沒有現身早晨天氣節目，昨日（9日）竟傳出死訊。有與江偉相似超過20年的同學，在社交平台留言表示出席了江偉的安息禮。

有「天氣先生」之稱的江偉驚傳離世。（片段畫面）

與江偉相識超過20年的網民，透露自己與江偉自中學到大學已經是同學，踏入社會工作亦有保持聯絡，她在帖文中寫道：「江偉，中學時，我們一起參加歌唱比賽、一起當數學學會主副主席、我們一起讀書上課，還記得我們 Applied Maths ，『九男女』經常一起上課計數討論。我還很喜歡跟你比我們誰的數學成績好，誰能拆解那條數。」她續指江偉到 A-Level的成績就突飛猛進，兩人一起考入中大物理系，成為大學同學，其後還考上讀 MPhil 物理哲學碩士，最後成為香港天文台高級科學主任而且是香港的「雷達專家」。

江偉好友表示天文台今天做了很好的預測，讓大家都能順利來送別江偉最後一程：「在安靜的安息禮上，聽到你女兒的大喊，作為一位剛生孩子的母親，眼淚真的完全停不下來。雖然我們不能代替你去照顧你的家人，但我們也會略儘綿力。希望你在天國安息。再見了，我們的天氣先生！」消息傳出，有網民感到愕然並留言說：「雖然不認識這位天氣先生，希望他一路走好」、「好心痛，一路走好！！」、「人生無常」。

江偉在鏡頭面前非常淡定。（片段畫面）