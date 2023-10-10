孟海離世終年65歲　侄女孟希璘證實消息指去年患上食道癌

武打演員孟海（原名孟景海）今日（10日）傳出離世的消息，終年65歲。孟海姪女TVB藝員孟希璘證實了消息，她指二伯父孟海去年患上食道癌，而她的爸爸孟龍正協助處理哥哥孟海的後事。

動作演員孟海。(賴家俊 攝)

孟海從影多年，除了是演員亦是著名動作指導及導演，是洪家班成員。他曾經先後與李小龍父子（李小龍及李國豪）合作過，更與洪金寶、成龍、林正英等人多次合作，亦演出過《龍的心》、《鬼咬鬼》、《麒麟掌》、《龍爭虎鬥》、《葉問：終極一戰》等電影，演出過的電影超過一百部。

第29期無綫電視藝員訓練班學員。（ig@孟希璘）

1968年，孟海10歲便以童星身份參與人生第一部電影《風塵客》，除此之外，他在1985年憑《皇家師姐》榮獲第5屆香港電影金像獎最佳男配角獎，並獲七次提名香港電影金像獎最佳動作指導獎。

《麒麟掌》中小光頭孟海(圖右一)。(電影截圖)

1968年，孟海10歲便以童星身份參與人生第一部電影《風塵客》，除此之外，他在1985年憑《皇家師姐》榮獲第5屆香港電影金像獎最佳男配角獎，並獲七次提名香港電影金像獎最佳動作指導獎。

孟海(右起)、馮克安、馮寶寶等人合照。

孟海2016年拍攝ViuTV劇集《綠豆》飾演潘燦良二叔。（viu.tv截圖）

孟海曾表示李小龍為他的偶像，上年他在港台節目《一起走過》訪問時，提到當年有份客串《龍爭虎鬥》，原來全因偶像向導演提出，孟海說：「係佢（李小龍）叫我客串，只係幾個鏡頭，仲特登畀個特寫近鏡我，佢同正英講『聽日嗌條𡃁仔嚟客串』，就拍咗嗰個特寫鏡頭。」

孟海與好友盧惠光上年接受楊紹雄主持的《一起走過》節目，大談昔日往事。

孟海亦在節目中分享與李小龍的生活點滴：「當年在片場，李小龍要我一直跟著他，戲以外要幫手跟頭跟尾，有時又和我玩兩招。」 更提到李小龍其實沒有多個替身，只有元華一人替他翻筋斗，因為李小龍不懂得翻。孟海指當年李小龍身手了得，出手「快、狠、準」，連「威也」都不夠他快，被他一腳踢飛的林正英需要被他們用一堆「塌塌米」去接住。

《為你鍾情》是孟海(左一)最難忘文戲，他於劇中角色最後因病離世。(電影截圖)

孟海亦說到他與李小龍一家很有緣，在李小龍逝世後，他的兒子李國豪投身影視圈拍戲，主演由于仁泰執導的《龍在江湖》，亦同樣找來孟海擔任武術指導及男主角之一，繼而促成了他與李小龍父子合作的緣份。