林峯舊作開播對撼陳展鵬　《香港人在北京》評價高略勝一籌

HOY TV同TVB不約而同地在10月9日推出新劇，前者是外購內地劇由林峯主演的《凌雲志》，而後者則是自家製劇集，由陳展鵬等主演的《香港人在北京》。雖現時難以知道兩劇中，那一套劇集比較受香港觀眾青睞，但從演員、劇情等上分析，再加上內地網民的評論，明顯地後者較受歡迎，近日開播消息一出更登上微博熱搜，引來不少話題。

《凌雲志》在內地播出後，收視﹑評價都不佳。（《凌雲志》微博圖片）

由林峯主演的《凌雲志》是一部古裝劇，主要講述他飾演的磐石率領妖界與天界浴血奮戰故事，成為保護弱小妖怪的英雄。而該劇在今年4月已於內地播出，但無論收視、評價都十分低，而劇集事實上早在2017年已拍畢，押後了6年才開播，話題度早已消失。

《凌雲志》押後了6年才播出。（《凌雲志》微博圖片）

而未知是否因押後原播出關係，在該劇集播出後，內地有媒體就劇集舉行「電視劇景氣指數」調查，《凌雲志》排在倒數第二位置，可想而知大家對劇集不抱期望。而有收看該劇的網民就表示，看一、兩集後就棄劇，主要原因是劇情單薄，而且梳服化造型難看，整體上給人一種粗製濫造的感覺，所以難以投入故事。

《香港人在北京》目前大受好評。（微博圖片）

相反地，《香港人在北京》在2022年已拍畢，相隔了一年時間開播，在服裝、潮流話題上等都沒有太大距離感，而且故事中還加入了不少時下流行話題，就好像報《東張西望》等，非常貼切社會話題。

第一集已經好好笑。（影片截圖）

而近年有不少香港人選擇北漂打拼，在北漂遇到不少陌生、有趣等事，而劇集亦透過這種情況將真實故事帶出，與觀眾有共鳴感，自然而然受到大家歡迎。而在剛播出的第一集中，由吳若希飾演的海倫與陳展鵬飾演的港仁，因誤墮投資騙案而去報《慌張西望》變聲受訪的畫面非常好笑，引來不少網民激讚。大家有感劇情輕鬆且有故事性，都紛紛留言表示迷上了：「真的很好看」、「劇情緊湊」等，看完一集已迫不及待想看下一集。