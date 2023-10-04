Baby睇瘋馬騷惹抖音全面封殺？ 頭像更換出現異常被打回頭

人氣女星Angelababy（楊穎）近日因在法國巴黎被影到去看韓國女團Blackpink成員Lisa的瘋馬騷（crazy horse paris)，引來不少爭議。有指其行為已違反了，中國演出行業協會過往發布的《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，當中提到的一項條款，列明不得「組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動」，更引來家長投訴，用實名登記舉報，望有關部門封殺這些劣跡藝人。

Angelababy因為瘋馬騷引來不少爭議。（楊穎工作室微博圖片）

至今Angelababy未對事件作出回應，但網傳有不少相關單位已開始排查她的廣告，更被發現其早年參加央視的中秋晚會視頻，被「央視三農」官方微博刪除，引來官媒關注，相信事件一時之間難以平息。

未知是否看瘋馬騷一事有關，有網民發現在抖音更換用Angelababy做頭像的舉動有異常，無法用她的照片作頭像，系統顯示「當請修改的頭像暫不可用，已自動恢復至修改請狀態，如有需要，請重新修改為其他內容。」不禁令人猜想遭到全網封殺。

抖音不能更換頭像。（微博圖片）

及後Angelababy粉絲方就發出重要通知回應，指出抖音不能更換頭像一事是屬於抖音系統問題，已經可以正常更換了，望大家不要以謠傳謠。而這一則回應貼文除了登上微博熱搜之外，更引來逾1.5億閱讀量，可想而知其一舉一動現備受關注的。

Angelababy方作出回應。（微博圖片）