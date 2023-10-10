林嘉欣首談離婚原因　心情已平伏：我哋捱唔到所以選擇分開

林嘉欣7月宣布與導演袁劍偉離婚，結束12年夫妻關係。嘉欣（10日）今午出席品牌活動時，透露已習慣新嘅生活模式，並表示在照顧小朋友方面，與袁劍偉是一致的，目前小朋友由嘉欣照顧，問到有否向女兒解釋離婚一事，她說：「一直都有家庭會議，當然一開始都有好多不捨，但佢哋發現父母分開住之後開心咗好多，佢哋成日都話開心嘅父母就有開心嘅小朋友，所以我哋都係朝住咁嘅方向。」嘉欣又大讚女兒比自己想像中堅強，甚至懂得照顧大人的情緒已。「我心情都平伏咗，最關鍵係我同袁導演好多溝通，基本上日日都有wts，都係為小朋友學習、進度等等嘅嘢，一定要咁先係一個正向家庭。」

林嘉欣今日現身護膚品牌活動。（梁碧玲攝）

林嘉欣今日現身護膚品牌活動。（梁碧玲攝）

有傳二人離婚牽涉金錢糾紛，嘉欣否認並謂分開主要原因是雙方價值觀不一致，但講到傳聞中盾袁劍偉對兩女處處縱容的教育方式，嘉欣就話：「我覺得家家有本難念的經，有小朋友嘅家長都會面臨到，只不過我哋捱唔到，所以選擇分開，咁會開心啲。」嘉欣又表示離婚後與袁劍偉依然是朋友，故不抗拒與對方合作。「最難得係要做返朋友，但我哋做到，我覺得適應到，Ok!大家都可以好正面咁向前行。」問到是否已準備接受新一段感情，嘉欣即笑言：「好忙，真係好忙。兩個小朋友又有狗，真係好忙。」