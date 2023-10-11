39歲李彩華被出賣殘樣嚇窒網民　曬自拍照平反：啲頂燈真係好大鑊

現年39歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，上個月她獲邀出席深圳時裝周，事後更在社交平台大曬靚相，以一身淺藍色西裝外套襯白色長裙的她，留了一把長直髮，妝容精緻，整個造型十分搶鏡。不過有網民就曬出一張與李彩華的合照，未知是不是因為燈光問題，相中的李彩華浮粉明顯，面部細紋及眼袋盡現，顏值大跌Watt！昨晚（10日）李彩華曬出兩張自拍照，並撰文為自己平反。

獲邀出席深圳時裝周。（微博@李彩華）

顏值大跌Watt。（網上圖片）

李彩華寫道：「今天發生了件很搞笑的事情，就是我剛回家的時候遇到我樓下的保安哥哥，他突然跑過來跟我說『哎呀李小姐點解嗰張相……瘋傳得咁犀利，明明你平時唔化妝都好靚，你一啲都唔係嗰張相咁樣衰，點解搞到咁。』我聽完之後真的立馬笑出來了，我說『係呀冇計啦，嗰日做嘢嘅地方啲頂燈真係好大鑊，影出嚟嘅相真係好樣衰……哈哈唔緊要啦，都過咗去喇』。」

近年因五官愈見精緻，被指樣貌「進化」。（微博@李彩華）

臉型變得又長又尖，而且雙眼巨大。（微博@李彩華）

最後李彩華亦表示已經看開：「沒錯，已經過去了，我們要有正能量，要往好的方向去想，不能給負能量的人打倒。PS:有時候真的覺得不帶妝容的自己更漂亮，更有自信。（剛才家中自拍原相機照片）。」其實李彩華近年因五官愈見精緻，被指樣貌「進化」，不但臉型變得又長又尖，而且雙眼巨大，因而被指驚變「蛇精女」、網紅樣。不過相中所見，化了淡妝的李彩華植了長長的眼睫毛，雖然不是素顏示人，但相比起平日的精緻妝容及美顏Filter，明顯感覺自然得多，網民紛紛留言大讚！

明顯感覺自然得多。（微博@李彩華）

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