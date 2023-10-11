阿Sa蔡卓妍曬中學照緬懷母校玫瑰崗中學　孖辮Look校花級靚樣曝光

創立逾64年的玫瑰崗學校，名人輩出，包括張國榮、梁家輝、陳慧琳及蔡卓妍（阿Sa）等都是校友，上個月學校突然宣布私立幼稚園及小學獲香港道爾頓學校接辦，而獲資助的中學部就擬於2025/26學年結束後停辦，消息傳出後引起各方關注。今日（11日）凌晨阿Sa在IG曬出中學時期的大頭相，緬懷過去：「我在玫瑰崗中學就讀的歲月感到無比開心，充滿甜蜜的回憶。當中認識到一班盡忠職守、愛護有嘉的老師，以及甘苦與共一起成長的同學。今次聽到學校將要停辦，確實感到無限惋惜，令人唏噓。」

玫瑰崗學校中學部將停辦。（夏家朗攝）

甜美可愛！（IG@choisaaaa）

聽聞母校停辦的消息後，阿Sa大感不捨，最後她還為母校發聲：「現在冀望教育局能慷慨施予玫瑰崗所有師生一所合適的校舍，好讓我母校繼往開來，如常辦學，作育英才，承傳師生互愛、互信及互勉的精神！」不過大家就將焦點放在阿Sa的中學照上，相中所見，紥着孖辮的她眼大大，笑容甜美可愛，靚樣與現時相比可謂完全零差別，吳千語、劉佩玥、陳家樂、何珮瑜等都留言大讚超得意！而另一張相就見到阿Sa出席校慶60周年活動，手持印有玫瑰崗校車紙牌的她更同老師開心合照！

出席校慶活動。（IG@choisaaaa）