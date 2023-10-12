香港人在北京｜吳若希舊同事大有來頭　亞姐冠軍北上發展人氣急升

無綫（TVB）新劇《香港人在北京》雲集中、港兩地靚女，除了飾演陳展鵬秘書「小莉」的內地女演員姚筱筱，成功吸引網民注意之外，另一位內地女演員也受到網民關注，她就是飾演吳若希律師老友的「Liza」，有網民覺得她樣子Cool Cool地，而且有model般的高䠷身材，女人味十足。

施南在劇中飾演吳若希律師老友「Liza」。（視頻截圖）

長髮美女。（視頻截圖）

成功吸引網民注意。（視頻截圖）

同陳展鵬有對手戲。（視頻截圖）

身材非常高䠷。（視頻截圖）

而這位扮演「Liza」的內地女演員名字叫施南，身高176CM，在內地有一定知名度，單單微博已經有658.5萬粉絲，大幅超越一眾主演總和，人氣強勁。

施南微博坐擁658.5萬粉絲，超越一眾主演總和。（微博截圖）

原來參加過《2014亞洲小姐競選》。（資料圖片）

身材非常好。（視頻截圖）

當年以李玲玉身分參選。（視頻截圖）

賽後得獎受訪。（微博圖片）

曾出席亞視活動。（微博圖片）

有觀眾可能覺得眼熟，原來施南曾參加亞洲電視舉辦的《2014亞洲小姐競選》，不過她當時的名字叫李玲玉，官方三圍數字：35、24、35，身材驕人，她當年也成功奪得「全球網絡票選冠軍」，以及「新媒體人氣大獎」。不過回顧施南這些年除了不斷改名外，樣貌也一直在進化，比以前變靚了不少。

曾與樊少皇合作古裝動作片《天下第一鏢局》。（微博圖片）

開鏡儀式。（微博圖片）

亦有與吳謹言合作過。（微博圖片）

參選亞姐之後，施南在機緣巧合下得到了一個試鏡機會，過程中讓她對表演產生濃厚興趣，所以報考了北京電影學院進行專業學習。2017年，施南憑與呂良偉、樊少皇等合作拍攝的古裝動作片《天下第一鏢局》而打響名堂，這部電影也是其演藝生涯的處女作。此外，施南的代表作還有古裝愛情劇《胡萊三國》、建國70周年獻禮片《為國而歌》及電商都市創業情感劇《青春創世紀》等，其中《青》劇同劇有黄景瑜、吳謹言和宣璐等演員。

上圍驕人。（微博圖片）

非常有睇頭。（微博圖片）

運動裝都不得了。（微博圖片）