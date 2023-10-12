90年代叛逆女神激罕曬自拍暴瘦變樣　網民懷念昔日傾城美貌感心痛

由黃百嗚於80至90年代一手發掘的影壇女子團體開心少女組，成員中有不少女神級別的靚女，當年風靡萬千少男，她們清純甜美的樣子至今依然令人印象難忘，其中一位便是袁潔瑩。現年54歲的袁潔瑩剛出道就憑藉電影「開心鬼」系列爆紅，當時她的美貌可以說是娛樂圈罕見的，擁有逆天顏值的她留着短髮造型，那種獨特的氣質更是無人能及。她又多以反叛少女形象出現於銀幕，深受青少年喜愛，當年還盛傳千億富豪都被她迷倒。袁潔瑩於2004年後已逐漸減少幕前演出，近年更是鮮有公開露面。

袁潔瑩15歲時由黃百鳴發掘入行，第一代「開心少女組」成員，90至2000年代在影、視兩邊都十分活躍，在TVB更多次擔任劇集女主角，2000年代中期開始淡出幕前，生活低調。

雖然袁潔瑩早已淡出娛樂圈，但依然有不少粉絲和網民關心她的動向。近年袁潔瑩頻頻因過瘦而令人擔憂，她亦承認曾患有厭食症，以及焦慮和人群恐懼症，幸已經康復，體重亦回復到正常超過100磅。她曾自爆零收入，但未心急復出。沒有再參與幕前演出的她，行事作風變得相當低調，即使她開了社交帳號，也甚少會露面。日前她於抖音分享了她最新的自拍照，相中的她比看來之前更瘦了，面頰凹陷，甚至瘦到幾乎認不出來，震撼網民。一眾網民看完都大表心痛，並紛紛留言叮囑她要吃多些，祝福她身體健康。

，袁潔瑩昔日在演藝圈中是數一數二的女神。（VCG）

點擊睇袁潔瑩最新自拍照以及她的近照：

+ 1

點撃下圖睇全盛時期：

+ 30