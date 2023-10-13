吳卓羲簽售會被性感美女包圍　驚現下體激凸尷尬一幕狂用手掩護

現年43歲的吳卓羲（Ron）曾與林峯、黃宗澤、陳鍵鋒被譽為TVB四大靚仔小生，拍過《大唐雙龍傳》、《衝上雲霄》、《學警》一系列電視劇令人印象深刻。近年吳卓羲已轉戰內地發展，人氣不跌反升，更獲內地網友大讚為「顏值天花板」，出行獲大批粉絲包圍迫爆條街，認真犀利。

吳卓羲逼到無路可走。（影片截圖）

吳卓羲靚仔又多金，雖近年多與菊梓喬傳緋聞，但始終未有正面承認，故是不少人心中筍盤之一。近日吳卓羲到深圳舉辦手辦公仔簽售見面會，以吳卓羲的號召力當然引來大批女少粉絲到場參與支持，吳卓羲亦主動打招呼冧粉絲，相當識做。

吳卓羲獲封「顏值天花板」。（微博@Ron吳卓羲）

從網上片段可見，現場女粉絲不少都以「戰鬥格」現身簽售會，低胸小背心大騷好身材，仲俯身同吳卓羲握手，險些展現好春光，睇到人膽戰心驚！而吳卓羲靠近時也小心翼翼保持距離，免得女粉絲「溶咗」。

好多「戰鬥格」女粉絲。（小紅書）

吳卓羲保持距離免得被「溶咗」。（小紅書）

與粉絲打過招呼後，吳卓羲繼續上台完成工作，但其穿着卻引人側目，吳卓羲穿上寬鬆黑色長褲，一隻手含蓄地擺在重要部位前，卻可見其下體激凸，側面睇也見吳卓羲下身也十分惹人注目，從其他片段也可見吳卓羲狂用手掩護下體。然而可能因為拍攝角度，加上穿上寬褲的問題，才出現如此尷尬一幕。

吳卓羲下體激凸。（小紅書）

好難令人哋唔望。（小紅書）

側面睇仲凸。（小紅書）

可能係條褲問題。（小紅書）

另一個角度，吳卓羲堅持一隻手掩住下身。（抖音）