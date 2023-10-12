林鈺洧被指赴飯局施冧功氹老細尋求工作機會：尋出面啲人係冇用嘅

被封為新一代「性女」港姐冠軍林鈺洧日前被爆出現身一個由上市公司執行董事、人稱「子辰」的富商，在灣仔一間高級餐廳舉行的私人飯局，更指在當晚飯局為尋求機會，不惜施展冧功落力氹老闆。



林鈺洧表示心情未受事件影響。（葉志明攝）

今日（12/10）林鈺洧現身西九文化戲曲中心出席時裝騷活動，就事件接受《香港01》訪問，林鈺洧回答說：「其實呢件事我已經喺IG度回應咗，我唔想再為一啲不實嘅報道回應。（有冇畀公司照肺？）其實新聞一出，我已經主動同公司溝通，佢哋都了解咗個真相同事實，（會唔會出席呢啲飯局要小心啲？）我諗我會少啲再出去食飯，因為我唔想再食肥自己。」

林鈺洧今晚以性感造型出席時裝騷。（葉志明攝）

對於有報道指林鈺洧為了尋求機會，不惜施冧功氹老細，林鈺洧表示：「其實尋求工作機會呢，我就會向我身邊嘅經理人尋求嘅，尋出面啲人係冇用嘅。咁所以我都會繼續識新朋友嘅，同埋會照正常社交出去，尋求工作機會呢樣嘢就唔係。（會唔會覺得係飯局中人放料畀傳媒去影你？）你覺得係咪係，你話返畀我知，我諗你知嘅，我都想知道個真相。（有冇人向你問價？）有呀，問Job價囉，咁所以我就會叫佢搵我經理人。（有冇人開價包養？）咁呢樣又冇。」

林鈺洧今晚以性感造型出席時裝騷。（葉志明攝）