TVB四高層罕有向員工發內部信︰有人故意製造「假新聞」引起混亂

近日外界盛傳無綫將有人事變動，更傳出金像影帝林家棟將會回巢成為TVB管理層之一頂替曾志偉。商台節目《在晴朗的一天出發》主持人之一的郭志仁，日前於Facebook列出6點，稱聽聞「大台」好快會有人事變動。電視廣播有限公司企業傳訊部繼昨日（12日）強烈譴責後，今（13日）再流出TVB四大高層致員工的內部信件，情況相當罕有。



外界傳出金像影帝林家棟將會回巢成為TVB管理層之一頂替曾志偉。（資料圖片）

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉向員工致信內容：

各位綜藝科同事：

最近，在媒體上有關於製作部及管理層變動的不實報導，我一直對這些無聊的炒作視若無睹，不給它任何回應；不讓它們有再次被利用炒作是唯一最好的治療方法。然而，這些造謠的人卻在不斷提升謠言的"創新"程度，他們的創意甚至比獎門人的遊戲節目更有新意！在此，我們實在沒有空間研究他們的動機，因為隨著56年台慶的臨近，我相信大家都已經全神貫注在自己的創作項目上。讓我們用節目；用收視來說話，這才是最正確的態度。

兄弟姐妹，大家要繼續努力！！

曾志偉

電視廣播有限公司董事局主席及執行董事許濤。（網上圖片）

電視廣播有限公司董事局主席及執行董事許濤致員工信件：

致員工的信

2023年10月13日—— 對於近期在媒體上流傳有關TVB管理層變動，以及部分前員工及業界人士重新加入本公司管理團隊的的傳聞及報道，我代表董事局在此再次聲明，這些傳聞及報道全屬無稽之談、毫無事實根據。

我們相信有人故意製造這些“假新聞”以引起混亂為目的。在這個「後真相、後事實」的年代，作為媒體界負責任的領導者，TVB有責任及時地，持續地揭露事實的真相。公司董事會今日已發佈官方公告澄清有關傳聞，對於在謠言中受到影響的人士，我們表示遺憾。TVB全體管理層致力堅守我們的角色和責任，不斷推動TVB的發展和提升。我們在電視和網上收視的領導地位無可爭議，有目共睹，在財務上的表現也不斷改善。請各位同事繼續努力，引領TVB在瞬息萬變的全球媒體和娛樂格局中邁向新的里程碑。

與此同時，作為TVB成員的我們每一位，必須以保衛家園的態度來維護TVB的聲譽。當面對虛假的報道及居心叵測的謠言時，必須堅定立場，站出來為真相辯護。

電視廣播有限公司

行政主席

許濤

Letter to employees

October 13, 2023 — In response to the recent rumors and reports circulating in the media regarding management changes at TVB and the re-joining of certain ex-TVB employees and industry participants at our management ranks, on behalf of the board, I would like to once again clarify that these rumours and reports are unequivocally false.

We believe these “fake news” were intentionally disseminated to create confusions. In this era of "post-truth, post-fact," as responsible leader in the media industry, TVB has a responsibility to reveal the truth in a consistent and speedy manner. The board of TVB has issued an official announcement today, denying such rumours. We express regret for those affected by these rumors. The entire senior management team of TVB remains steadfast in our roles and responsibilities, driving the growth and advancement of TVB. Our dominance on TV ratings and online viewership is undisputable and our financial performance is improving. Colleagues, please continue to work hard to steer TVB towards progressive milestones in the ever changing global media and entertainment landscape. As a member of the TVB family, each and every one of us must uphold and safeguard the reputation of TVB with the same dedication as one would towards our own home. In the face of unverified, unfounded and ill-intended rumors, we must be prepared to stand firm and defend our home.

Television Broadcasts Limited

Executive Chairman

Thomas Hui

助理總經理 (戲劇製作)曾勵珍內部信內容：

以正視聽

各位戲劇部同事：

相信各位也許有注意到，最近在一些媒體上 流出有關某些人士會入主戲劇部的不實報導。

本著對無聊炒作不作回應，免被再度利用作二次創作的原則，我本以為冷處理是最佳的回應。卻不料造謠者竟無限發酵，並創作出很多 子虛烏有細節。堪稱比我們的創作部更天馬行空！

雖然公司行政辦公室已經向外發表了多次澄清公告，我仍想借此機會，親自向各位手足保証，那些只是一些居心叵測之徒捏造的謠言，我不想花時間去研究他們的企圖，因為我相信各位也一定同意，花時間去做好自己的工作，讓作品代我們表態，是更正確的態度。

齊心協力做好我們的作品，用實力証明謠言是個笑話。

曾勵珍

助理總經理 (戲劇製作)

2023年10月13日

主管新聞部的助理總經理袁志偉內部信內容：

各位同事：

今天下午，公司管理層就最近就某些報章及傳媒人發放對TVB不實的報道作了以下回應：

本台對於郭志仁先生在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，本台感到匪夷所思並深感遺憾。身為一位資深傳媒人，理應堅守真實、客觀和公正的原則，然而郭先生卻選擇以不專業的方式散播尚未證實的謠言。對此，我們表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任。

We find it absurd and deeply regrettable that Mr. Ken Kwok has publicly speculated and made assertions about the state of management in a HK listed company without any factual basis. As a seasoned media professional, he should uphold the principles of truth, objectivity, and fairness. However, Mr. Kwok has chosen to unprofessionally disseminate unverified rumors. We express our strong condemnation of this and will seriously pursue his accountability.

作為新聞部主管，我想向各位表達一些個人看法：

**過去兩三年，不同媒體，不同傳媒人接二連三的發表類似的傳言，每次都重複相近的訊息。但經過時間證明，這些傳言都是不攻自破。由此看來，社會上是有一小撮人希望散播不利TVB的訊息，以達到他們所希望的目的。

**每次傳言，或多或少都牽涉到新聞部在內，實在無奈！但作為新聞工作者，我希望大家都本著專業態度，在未查明真相前不作無謂臆測，更不作二次傳播，影響部門士氣。

**在新媒體的下競爭下，傳統媒體經營都受到致命性的衝擊，TVB自然不能例外。但公司管理層始終都對新聞部絕對信任並支持。事實證明，過去幾年無論是社會動盪、或是天災頻仍，無綫新聞總是走在最前線，在收視及口碑上都大幅領先對手。這都是同事團結一致、發揮專業精神及公司大力支持的成果！我相信，在不久將來，同類傳言會不斷重覆出現，希望各同事到時都以平常心看待，一笑置之！