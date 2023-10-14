36歲馬賽不避諱重提艷舞片風波　直播詳談：我修練到內心強大淡定

現年36歲的馬賽（現名：馬菀迎）在2008當選港姐季軍後，隨即獲得TVB力捧，獲安排在多部劇集中擔任要角，星途可謂一片光明。未料，就在2013年其被爆出同性戀疑雲同艷舞風波，令其印象跌入谷底，被公司雪藏，直到2015年完約後就正式告別香港娛樂圈，北上發展。現為人妻人母的她，不時透過社交網站分享正能量，近日更在直播中毫不介意重提當年事，直言當年的事情，修練出其強大淡定的內心，現在即使有人重提，她亦看得輕淡。

馬賽當選後獲得力捧。（視覺中國）

2013年馬賽被曝與製作人汪子琦關係親密，被揭二人曾在上海熱吻，立即掀起同性戀疑雲。形象受損的她隨即被雪藏，未料經過多月休假後，其獲解凍。但在隔年其被媒體揭發有艷舞片流出，尺度大得驚人，而她亦承認片中人是自己，及後召開記者會說明，在會上聲淚俱下，揚言還有其他艷舞片未被公開。

開記者會聲淚俱下。（視覺中國）

經過此事件後馬賽的星途已盡毁，所以在2015年其約滿後就正式離開香港娛樂圈，北上發展。事件雖已過去多年，但仍有不少網民會重提傷心事，對於這件事她就似乎看得輕淡，在近日直播影片中她亦有作出回應：「在我眼裏來看，我覺得你還是不要說了，會顯得自己很無知。因為本來那件事情，我就有告那個雜誌，做這件事情的人我覺得他不是那麼有底線和道德的，那是人家的隱私。所以再有人出來講這件事情，我就會覺得OK，Fine，你開心就好。當時花了差不多100萬90多萬港幣跟媒體打官司，只打到調解，就人家財大氣粗，我肯定是比不過的，但是在這個過程當中，我整個思維認知提升了很多，就是你何必要花精力時間去糾纏一些你無法改變的事情，就無論人家跟不跟你道歉，這件事情發生了，但是當時是想拿回一個公道，雖然說沒有了這個錢，也沒有得到道歉，但是對於我來說，我又認知進步了。因為我覺得修練到內心的強大淡定這才是最重要的，你很在乎外界說什麼，那是你把自己的情緒的快樂與否的權利讓渡給了外人。」

馬賽再提舊事，揚言這件事修練出其內心強大。（影片截圖）

另有網民覺得她36歲好老，對此馬賽就認為：「36歲又生了孩子還要怎麼樣。我覺得大家不要對容貌太焦慮，人是會在經歷中在歲月中沉澱，會增長自己的智慧。當然你的皮相皮囊也會老，其實，現在很多觀點我都不是那麼認同的，很多地方會讓你去製造焦慮，比如說這個外貌是最重要的或者要你覺得年輕是最重要的，但這個是最重要的嗎？我覺得不是，如果你不接受自然的衰老的話，你會用很多的時間精力去放在維持自己的樣貌上，但是它是一個不可控，而且是一個自然的事情，自然老去是一個非常正常的事情。」強調歲月雖然會為人帶來老去的皮囊，但同時會提升介自身智慧，使生活活得更通透。

馬賽現為人妻人母。（馬賽微博圖片）