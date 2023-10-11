姜文杰聽覺受損現專注調養　姜麗文望快康復：佢好似有少少聽到

現年37歲的姜麗文（Lesley）今日（11日）獲邀出席國際培幼會慈善活動，而第二年參加活動的她，在今年助養了一名來自泥泊爾的小女孩，希望透過自己小小的力量，幫助對方成長。在接受《香港01》訪問時，她透露受到病毒攻擊而導致耳膜神經出現問題的哥哥姜文杰（Benji）目前狀況良好，好希望他能完全康復。

Lesley今年助養了一位來自泥泊爾的小女孩。（葉志明攝）

已第二年參加活動的Lesley，在接受訪問時問到在助養小孩前有沒有作出考慮？她就二話不說：「冇呀！真係唔貴二百幾蚊一個月，咁就即刻聯絡佢哋（國際培幼會），（有冇叫身邊朋友助養？）有呀！」還表示希望有機會可以跟隨機構作慈善探訪。

而提到哥哥Benji早前因患嚴重感冒引起後遺症，出現病毒攻擊耳膜神經，令到聽覺受損一事，她表示現時他接受不同治療：「差唔多每日去睇唔同醫生，又要打針又要食藥，好希望佢會好。唔可以話冇進步，因為佢好似有少少聽到，但傾偈點都要企喺佢右邊。（要靠好近大聲講先聽到？）我又未試過。」而她亦透露，醫生曾表示哥哥這種情況通常是出現在50歲以上的人士，但近年多出現在年輕人身上，呼籲大家要小心身體。

Benji早前因患嚴重感冒引起後遺症，出現病毒攻擊耳膜神勁，令到聽覺受損。（姜文杰微博圖片）

Lesley表示哥哥現在好注重身體。（葉志明攝）

續問到知不知道完全康復機率是多少時？她就表示：「佢（醫生）有同哥哥講，我唔記得，但好睇每一個人嘅身體，而每一個人嘅耳膜係唔同嘅。（哥哥呢個病對佢音樂創作上有影響喎）係呀！佢絕對會唔開心，因為佢咁愛唱歌同創作，但原來有好多唔同嘅世界巨星都有呢問題，呢樣野都令到哥哥有少少安心啲。」還表示哥哥現時在飲食上特別注意，非常注重調養身體。而作為爸爸的秦沛當然擔心不已，不過Benji會在家庭群組上交待病情，好讓父親安心。

另外，Lesley現時除忙於拍劇外，還透露明年會推出專輯，令其相當興奮：「我下年會出專輯，我會儲埋幾首歌。2010年出道推出Benji and Lesley專輯後，我未出過專輯，所以我特別興奮。」