張茆一家到富豪會所過親子周末　入會先有資格享受會籍高達268萬

張茆早年因與倪震在中環夜店激咀而一吻成名，近年她積極洗底，與外籍老公Nima King婚後育有一子一女，更轉型成為親子KOL，經常在社交平台分享日常生活。日前張茆上載了一段一家人早前到香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）度假的短片，並寫道：「香港生活，7位數運動會所周末遊。想不到在西貢還有這麼美的地方，看起來是一個大型度假村：歐式風格酒店、熱帶泳池、兒童樂園，主打一個悠閒親子周末。」

一家四口幸福美滿。（微博@神奇的阿茆茆）

早前張茆同老公、一對仔女及奶奶一起到香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）度過周末。（微博@神奇的阿茆茆）

早前張茆同老公、一對仔女及奶奶一起到香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）度過周末，片中所見，他們一家入住有4間臥室的套房，以歐式風格為主，屋內空間十分大，每間房都經過精心佈置，客廳設有多張梳化、電視、茶几等等，全家大小一起在客廳睇電視都完全不迫狹，飯廳擺放了一張可坐8人的長餐枱，開放式廚房亦設備齊全。除了住宿環境舒適之外，張茆還大讚活動豐富，今次他們就體驗了打高爾夫球、泳池、室內兒童樂園、英倫風酒廊、各種娛樂設施等等，當中室外泳池不但夠大，池邊還有不少椰樹、人造沙灘等等，在藍天白雲下猶如置身外國，充滿度假風情！

室外泳池。（微博@神奇的阿茆茆）

充滿度假風情！（微博@神奇的阿茆茆）

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張茆亦大讚：「周圍很多朋友都送娃來這裏上課，環境非常好，既可以運動，還可以放鬆~房間內裏都好漂亮，一家人住的很舒服，晚上還可以約會小酌~她家的調酒都超級贊~！」不少網民都好奇要如何預約，而張茆就表示需要成為會員。據知會員才可享受HKGTA的服務及設施，而家庭會籍可以帶配偶、18歲或以下的子女、學員及其配偶之父母入場，但會籍費用就高達268萬港元！

會籍費用高達268萬港元！（微博@神奇的阿茆茆）

入會先有資格享受。（網上截圖）