鼎爺李家鼎被眨到《流行都市》教煮飯　首集黑面嫌嘈兇爆安德尊

TVB午間節目《流行都市》觀眾多為家庭主婦和退休人士，每集均有專家介紹和分析健康生活資訊，並有廚師教授烹飪心得。雖有不少靚女主持坐陣，但向來都不是王牌節目，而節目最近就新增全新環節「鼎爺家常菜」，由有「收視保證」之稱的鼎爺李家鼎一連十星期教大家煮家常菜。但竟然要堂堂星廚鼎爺紆尊降貴到《流行都市》教煮飯，原來內有乾坤！

鼎爺絕對是收視保證。(《肥媽李鼎》截圖)

鼎爺深受歡迎！(《肥媽李鼎》截圖)

《流行都市 》嘅全新環節「鼎爺家常菜」！（截圖）

由鼎爺和Maria Cordero（肥媽）主持的節目《肥媽李鼎》今年5月創出最高收視17.2點（110萬觀眾）好成績，更一度成為2023年播出周一至五綜藝節目收視之冠，成績彪炳。作為TVB「收視保證」，為何鼎爺會接拍《流行都市》節目呢？據知情人士爆料，鼎爺企硬實行今年騷今年還，不甘像其他演員一樣騷債愈積愈多，而TVB亦不甘白白出糧給鼎爺，唯有安排他到《流行都市》還債。對節目而言，有鼎爺加入當然生色不少，但就有網民更發現由於大王安德尊在鼎爺旁邊好嘈，令鼎爺在節目中不時黑面，笑容牽強，鼎爺更在節目中講道：「我未出聲，唔好問嘢住！」又呼喝大王叫他不要只顧說話，要落油：「快啲快啲」，嚇到大王即時收聲！

大王不停講嘢！（截圖）

鼎爺等水滾點知變火滾！（截圖）

大王被嚇親！（截圖）

大王驚驚，即刻落油！（截圖）