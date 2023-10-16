區瑞強50周年演唱會 影帝級神秘嘉賓:一定會帶到驚喜俾大家

區瑞強（ALBERT）近日出席宣傳活動，並宣佈將於11月17、18、19日於伊利沙伯體育館表演場舉行一連三場《區瑞強50‧50 經典演唱會2023》。ALBERT 指今次演唱會的主題是「50‧50」，因今年入行正式踏入50周年：「我1973年首次拿著結他，登上電視舞台而正式入行，今年剛好是50周年。我將會在每場演唱會內一晚唱出這50年來最具代表性，也是大眾最愛聽的50首經典粵語歌曲。」而ALBERT更即席自彈自唱他的經典粵語歌《少年夢》。

被問及今次的嘉賓陣容，ALBERT 笑言：「相信聽開我演唱會嘅朋友都知道，每次嘅嘉賓陣容都非常鼎盛。而今次搵咗好友黎瑞恩、胡楓、李思捷、許秋怡及王書麒兩夫婦、Joe Junior、中年好聲音幾位歌手，仲有一位影帝級人馬擔任神秘嘉賓，依家賣個關子先，相信一定會帶到驚喜俾大家！」

區瑞強50周年開演唱會。

對於演唱會的選曲，為了選出歌迷們真正喜歡的歌曲，ALBERT亦費盡心思，事前於電台及社交媒體邀請大眾及明星朋友道出最愛的粵語金曲，並綜合大家的選擇，公開讓大家投票，選出最受歡迎的50首金曲。ALBERT希望他的50周年能與一眾歌迷們在歡笑中渡過，場內大螢幕將顯示歌詞，讓現場觀眾們一起大合唱。

而為了讓歌迷們參與度更高，ALBERT 更大膽設有特別環節：「演唱會將設即場電話點歌環節，大家可以喺觀眾席上即時打電話上台點唱，而幸運兒將於台上獲贈我50年來的珍藏 - 絕版親筆簽名黑膠唱片，保證出面買唔到，相信大家可以滿載而歸！」