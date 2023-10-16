劉德華粉絲懶理旁人取笑照攞簽名　黃日華顯親民照簽被讚

天王劉德華（Andy)出道多年依然人氣高企，在全球擁有不少粉絲，就好像近日在內地有一名他的粉絲，在路邊今車位置遇見另一男星黃日華，但該粉絲向前索取其簽名的時候，卻在他面前大喊喜歡劉德華，頓時令黃日華哭笑不得，但最終都成事。

劉德華﹑黃日華私下亦是好朋友。（視覺中國）

從網上曝光的片段可見，坐在大巴上的黃日華被偶遇，而在停車期間就有一位女粉絲走上前想索取簽名，但她拿的並不是黃日華的照片，而是劉德華的照片，因為她是劉德華的忠實粉絲，該女粉絲激動表示：「這個我老大的那個門票，那個我真的很喜歡他。」頓時黃日華都愕然，拿起照片看了一看，還相當幽默地作狀撕掉照片，非常好笑。

女粉絲想索取簽名。（影片截圖）

雖然該女粉絲並不是自己的粉絲，但黃日華都非常親民，手拿起筆簽名，當其想落筆簽名時，在旁的民眾就大聲表示她是一位假粉絲，笑言不要幫她簽名，而她就即刻表示：「不是，他們是好兄弟。」似乎相當了解兩位華哥的往事。而最後黃日華依舊簽名，簽完後還將照片轉向正面給女粉絲看，以便作實，全程笑容滿面，為人相當之親切。

黃日華依舊簽名。（影片截圖）

不少網民見後都紛紛表示黃日華情商高，私下與民眾互動親切又可愛，是一位有素養的人。亦相信他不會介意該女粉絲可愛行為，因為他同劉德華私底下確實是好兄弟，二人從電視台年代已經關係要好，當年他們是TVB力捧的「無綫五虎」之中的兩位，其他還有苗僑偉、湯鎮業、梁朝偉。

黃日華﹑劉德華從電視台年代已經關係要好，當年他們是TVB力捧的「無綫五虎」之中的兩位。（視覺中國）

雖然後來大家在圈中發展有所不同，但友情始終沒有改變。就好像黃日華太太梁潔華設靈時，劉德華帶同太太朱麗倩親自到場悼念。另據有報導指，劉德華為女兒設百日宴時，只邀請圈中五人參加，而黃日華就是其中一位，可見大家的兄弟情依舊。

二人私下是好兄弟。（視覺中國）