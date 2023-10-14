香港人在北京｜劇情搞笑深得內地網民心　吳若希靠誇張演技引關注

TVB熱播劇《香港人在北京》大受好評，劇集亦同步在內地播出，深受內地觀眾喜愛，更在微博創下多個話題。劇情輕鬆搞笑又帶出中港許多文化差異，鬧出不少笑話，是次劇集題材讓不少網民激讚，有創意，更直言：「論玩梗還是TVB會玩啊」。

《香》劇的定調主打一群香港人在北京拼搏，從而發生不少各種趣事，劇情輕鬆搞笑，而且貼近時下生活節奏話題，引起大家共鳴感，所以深受歡迎。

《香港人在北京》深受內地觀眾喜愛。（TVB官方微博）

而劇集開播至今已引起不少笑料，就好像第一集徐港仁（陳展鵬 飾）同鄺海倫（吳若希 飾）因誤墮投資騙案而去報《慌張西望》，過程中他們夫婦二人扮鬼扮馬玩變聲受訪，相當好笑。另外，陳展鵬赴北京工作時，吩咐內地秘書要「尿袋」，沒想到卻被誤會，大家以為他腎虧，其實他想表達的是「充電寶」而已。還有在坐的士的時候，內地司機習慣會講東南西北方向，但對於他來說在香港只習慣分左右，令他一頭霧水，相當搞笑。

南北文化差異引起不少笑話。（微博圖片）

還有他聽不懂內地話語，秘書向他表示：「你沒有在做夢，你是被擼下來了。」令到他甚為苦惱，沒想到意思就是「降職」之意。笑話片段層出不窮，但在最新一集中，吳若希耍聰明頻頻講錯歷史的片段，更是令觀眾笑不停口，其八婆Tone 人設演得相當到位。

有份參與文創園區計劃的她，在與館長洽談的時候，自認對中國歷史非常有興趣，但卻頻頻講錯，就好像分不清楚贏政與秦始皇是同一個人，又將兵馬俑的地方誤講在洛陽，其實是在西安的臨潼，一連串闖禍非常好笑，但正正因為她將人物的自以聰明、裝模作樣的個性，用誇張式手法演繹表達，格外令大家留下深刻印象。因此不少內地網民對她甚有興趣，創下「香港人在北京女主是越難越愛」微博話題，成功引起大家注意。

吳若希頻頻講錯歷史。（影片截圖）

南北文化的碰撞題材，再加上演員跨張式演出，TVB擅長的笑點鋪墊對白等，原來如此深受內地網民喜愛。他們幾乎對劇集有讚無彈，紛紛留言表示：「很新奇的視覺很好看」、「深得我心」、「挺好看」等，揚言要追劇。

吳若希跨張式演繹，非常好笑。（影片截圖）