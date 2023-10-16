應采兒陳小春大仔Jasper任校慶司儀勁淡定　貴族學校學費達33萬

應采兒陳小春的大仔Jasper，小時候父子檔拍攝節目《爸爸去哪兒5》，父子倆有趣的互動讓一家人受到許多觀眾喜愛。轉眼間Jasper已經十歲，近日更成為其就讀國際學校校慶活動司儀之一，淡定表現甚有大將之風。



應采兒陳小春與兩名兒子，大仔Jasper轉眼已經10歲。（應采兒微博）

陳小春近年主力內地工作，一家定居上海，而Jasper亦在當地就學，入讀星二代至愛的國際學校耀中國際學校（YCIS），鄭希怡的女兒梁浸浸、王祖藍與李亞男的大女Gabby、丁子高與楊千嬅的兒子Torres、及吳尊的一對仔女NeiNei和Max等都就讀同一學校。

今年初Jasper替學校拍攝宣傳影片，不僅中英語切換自如，氣質更是從容大方，讓網民大讚。（微博 / @芒果撈小盟主）

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繼今年初Jasper化身小導遊以流利的普通話及英語帶大家導賞校內不同設施後，近日學校校慶活動上更擔任主持之一，有出席家長分享台上片段，見到Jasper以標準雙語歡迎來賓，表現淡定甚有大將之風，有指應采兒陳小春都有到場支持囝囝。應采兒曾透露，替Jasper轉學到上海為了學習好中文，對兒子的教育規劃是希望走名校路線，目標是清華、北大和耶魯，她精挑細選讓Jasper入讀著名貴族學校，小學一年學費達人民幣28萬4400元（約港幣33萬元）。

應采兒陳小春大仔Jasper日前擔任學校校慶司儀。（微博圖片）