無制限探險隊｜Mike導擋子彈出事上白車　非洲拍攝50日懶理超晒支

由Mike導團隊拍攝、程人富、葉振弘、黃雅慧（咖喱）的ViuTV節目《無制限探險隊》今日（16日）舉行記招，活動上播放的預告已非常玩命，除了近距離接觸兇猛土狼外，出命搏晒命的Mike導更擋子彈搞到要上白車！去非洲拍足50日可說是每日燒錢，問到會否有收視壓力，Mike導就話：「我不嬲都唔當一回事，我喺公司都係『爆Bud （Budget）KOL』」但負責管數的Agent L就嗌晒救命！



Mike導（右二）今次唔同ERROR合作，同程人富、黃雅慧（咖喱）、葉振弘（Marco）去非洲。（葉志明攝）

「無制限團隊」今次遠赴非洲拍攝，Mike導兩年前已Sell過這條橋，但一下就被公司Ban橋說冇可能，但今次竟然非常順利，他不禁問：「到底係我呢兩年功績高咗，定係公司真係唔掂呢？」Mike導認為去非洲不能說是圓夢，但至少觸碰到夢想，至於順利與否，他說：「不意外地有好多意外，順唔順利，我哋好順利咁完成咗。」

（左起）Mike導、Agent L、Rain P、Ray團隊遠卦非洲，去了南非、烏干達、肯亞、埃塞俄比亞及坦桑尼亞等地。（葉志明攝）

他解釋以往去東南亞拍節目都有得事前睇景，但非洲因為遠又貴，只能去到先拍，結果常貨不對辦，「呢個節目野外生態都係其中一個重要元素，你見動物紀錄片會拍得好靚好精彩，都係用唔短時間等待隻動物做一啲嘢，因為動物你控制唔到，但係我哋就係得一日或者半日去嘗試捕捉嗰啲畫面，所以有時會成功、有時未如理想甚至失敗。」

《無制限探險隊》原本叫《幕後探險隊》，除了野生動物生態，還會探討幕後人員的心態和行業生態。（葉志明攝）

Mike導自小愛看動物紀錄片，入行後對非洲更有憧憬，今次終於攞正牌去拍出多個「黃金畫面」。（葉志明攝）

Mike導指旅程中最擔心是團隊人身安全，曾試過遺失了自己的Go Pro後，反過來被不知名部門「老屈」幾千蚊賠償，否則無法離開機場。最危險一次是測試避彈衣卻發生意外，慶幸無穿無爛，但當其時就要上白車治理，Mike導表示：「我哋本身嗰日拍另一個item，同隻蠍子有互動，安排定白車喺度，點知架白車就唔關蠍子事，就用咗喺我度。（其他人有冇擔心？）我哋成日會互相攻擊大家，嬉皮笑臉嘅一班人，我記得我坐喺白車療緊傷嘅時候，睇住大家舉住啲機拍住我，個樣好緊張，原來大家好緊張我、着緊我喎！」

Mike導的節目都算收視保證，但被問今次燒錢拍攝有冇收視壓力時就說：「壓力唔大，但都希望唔好太差囉！」（葉志明攝）

講到Sell橋一波三折又集集燒錢，對收視會否有壓力，Mike導瀟灑說：「我不嬲都唔當一回事，我喺公司都係『爆Bud KOL』，成日諗住呢啲，唔會做到好睇嘅嘢，所以我暫時集中喺將節目做到最好，嗰啲留俾老細諗。」但他就透露身邊拍檔的作用就是勒住他、防止他燒錢，管數的Agent L非常頭痛，他表示：「都係用懷柔政策，喊啦，要Sell佢都Sell唔到，只能夠每日同佢報告講爆咗幾多，然後佢就話得啦掂呀！」Mike導更不諱言，拍完之後覺得今次節目有很多位有潛質做更貴的數。

負責管數的Agent L對於Mike導不斷揈錢嗌晒救命，又透露今次將以彩蛋形式重現「secured」名場面。（葉志明攝）

一同做訪問的Rain P和Ray都有份賣命演出，其中Ray竟成為節目中的「屙屎擔當」，由於有幾日都要去冇廁所的地方拍攝，眾人打賭，最先大便的要被拍低，他透露：「嗰時我好有信心，因為我腸道都唔知健康定唔健康，總之唔係去得好密，我唔係大熱頭三，點知嗰日上完一座山之後突然間肚痛，願賭服輸，冇辦法。」被問邊位大犧牲負責影低如廁重口味場面，Mike導搶答：「唔係犧牲呀，呢度鍾意拍人屙屎屙尿嘅人太多！」

Ray因腸胃不爭氣成為第一個屙屎的成員，結果要被拍低如廁畫面，他說好彩自己冇包袱。（葉志明攝）

至於Rain P則被爆在節目中流下男兒淚，但堅持自己只是吹沙入眼，他說：「做得太耐有啲壓力，有條友無啦啦喺度鬧我，我就不自覺流起眼淚來。」又自爆在節目犧牲色相，並謂：「有一Part要露出，嗰部分好圓潤嘅，我自己覺得唔係好靚，希望幫我美白或者打格仔先出街。」