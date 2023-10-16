無制限探險隊｜程人富因Mike導心理變態　與Marco簡陋笨豬跳險死

由Mike導團隊拍攝、程人富、葉振弘（Marco）、黃雅慧（咖喱）的ViuTV節目《無制限探險隊》今日（16日）舉行記招，三位主持一同受訪，兩位男士在預告片上被取笑是懦夫，他們立即幫自己辯護，程人富：「呢個名又唔係當之無愧咁無恥，我哋冇咁厚面皮。」Marco則表示自己安全至上，並謂：「我哋唔係懦夫啊，注意安全啫，守住嗰條線，如果冇我哋，全部人都向前衝㗎喇。」

Marco、程人富否認自己是懦夫。（葉志明攝）

三位主持在非洲見到動物大遷徙，所以要扮動物。（葉志明攝）

Mike導拍節目一向玩命，要主持不停挑戰極限，預告所見Marco一嘔再嘔，頻頻「嘔出彩虹」，程人富說自己接這個工作時，知道夥拍無制限團隊已心中有數，笑言：「因為做咗呢個準備，去到有任何嘢發生都覺得理所當然，講緊啲好唔合理嘅嘢，例如見到喺土狼面前餵嘢食，我一世人都冇可能會做，但係因為拍Mike導嘅嘢就應該合理，我竟然合理啲咁唔合理嘅嘢，呢件事有少少心理變態！」不過他大讚Mike導出盡120%力，幾位主持不敢做的任務皆由他頂上，但程人富就自問真的不敢做，坦言十分內疚。

《無制限探險隊》共18集。（葉志明攝）

幾位主持大讚Mike導搏盡，又幫大家頂上冇人敢試的挑戰，覺得觀眾睇完會覺得正！（葉志明攝）

眾多項目中，程人富覺得最害怕的是笨豬跳，原來因為當地的設備超落後簡陋，直言：「跳落去好似會死！」正常笨豬跳工作人員都會幫自己和參加者扣好安全帶，但非洲的工作人員只踢住拖，令他和Marco零安全感，Marco又謂：「工作人員係個好大隻嘅鬼佬，見到你好耐都唔郁就推你落去，心裡面一直都爆緊粗，個畫面真係好驚好恐怖，佢下面就係條河，有好多泡。」

Marco最難忘與兇猛土狼超近距離接觸，冇欄冇籠，因土狼咬合力強到連牛骨都可咬爛，所以Marco驚足一晚。（葉志明攝）

程人富指最難忘經歷是住了一個超多蚊的旅館，蚊帳零作用，每晚與蚊共眠，連呼吸都有蚊。（葉志明攝）

Marco又透露今次穿著很多民族服飾，當講到咖喱泳衣上陣，是否算「黃金畫面」之一，程人富竟露出詫異表情，之後才急急腳補飛兜返。問程人富有冇偷睇咖喱的性感場口，他口窒窒回答：「梗係有，唔係⋯⋯冇冇冇！咁啱我喺側邊游緊水，見到有人拍緊嘢咪睇吓囉，原來自己隊crew嚟嘅」Marco更笑稱自己只是從旁學習如何拍攝黃金畫面。

咖喱自薦跟Crew去坦桑尼亞，用了7日行山！（葉志明攝）

按圖睇預告精彩場口：