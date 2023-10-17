84歲國寶級鋼琴家劉詩昆有心有力再做爸爸　太太孫穎宣布平安產子

現年84歲的國寶級鋼琴家劉詩昆在2020年打破賭王何鴻燊78歲做爸爸的紀錄，第三任太太「琵琶公主」孫穎在美國為他誕下女兒「貝貝」劉蓓蓓，兩公婆更不時在社交平台分享囡囡的成長點滴。今日（17日）孫穎公布喜訊，原來她已秘密再為劉詩昆誕下一子，她寫道：「歡迎我們家庭的新成員，7.3磅的Tim Tim Lau劉天天（劉蓓蓓的天秤弟弟，小名添添）來到美麗的人世間。」

劉蓓蓓生日Party。

孫穎宣布平安產子。（孫穎）

孫穎還分享了囝囝的照片，可見劉天天眼大大、皮膚白滑，相當可愛！此外，剛剛產子的孫穎更同囡囡貝貝打視像電話，兩歲的貝貝見到媽媽同初生的細佬都忍不住眼濕濕，場面感人！2020年，劉詩昆以81歲高齡再當爸爸，跟孫穎在美國誕下他們的愛情結晶劉䔒䔒（乳名貝貝），轟動一時。貝貝雙眼大大、皮膚雪白聰明可愛，一出世便萬千寵愛！

兩歲的貝貝見到媽媽同初生的細佬都忍不住眼濕濕，場面感人！（孫穎）

劉詩昆與太太孫穎當女兒如珠如寶，據知他們已經為女兒準備了5億教育基金，保證囡囡衣食無憂，此外，他們更投資約3600萬元開設音樂學校，孫穎曾表示這是送給女兒的最大禮物，劉詩昆更會親自教女兒彈琴，讓她成為接班人。下月7日才三歲的貝貝已見慣大世面，一歲半時已隨父母到康城影展行紅地氈，7月時只得兩歲半的貝貝，更踏上莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院演奏廳，跟爸爸四手聯彈兒歌《幸福拍手》，非常厲害！其實孫穎一直計劃生三個子女，希望子女「三足鼎立」，言出必行，相信是孫穎成功的秘笈。

7月時只得兩歲半的貝貝，更踏上莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院演奏廳，跟爸爸四手聯彈兒歌《幸福拍手》。