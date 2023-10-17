「四大天王」同日出現三個 62歲張學友白鬍鬚look最型

90年代稱霸樂壇及電影圈的「四大天王」張學友、劉德華、黎明及郭富城，四位當年風頭一時無兩，直到今天四位依然活躍在樂壇及電視圈發展，他們在亞洲具備影響力，深受世界各地粉絲愛戴，紅足超過30年！今日（17日）有三位天王在香港同日分別在不同的地點出席活動，人氣屹立不倒，每位都是新聞焦點。而其中一位天王黎明則正在忙於籌備下月舉行的紅館演唱會，正在閉關階段。

四大天王陪住七、八、九十後成長。（視覺中國）

黎明演唱會將於11月14日開鑼。（資料照片）

劉德華毛髮相當濃密狀態極好

劉德華在今天早上為自己主演兼監製的新電影《怒火漫延》宣傳，更率領一班演員出席開鏡拜神儀式。劉德華雖然上月剛踏入62歲，不過從拜神儀式的照片可見他的最新外貌，他身穿普通藍色T恤配搭黑色襯衫示人，而且特別為了角色的造型留鬍鬚，上唇及下巴部位毛髮相當濃密，而皮膚狀態極好，蘋果肌相當飽滿，另外他的招牌短髮與當年沒有太大的分別，顯得十分年輕，果然寶刀未老！

劉德華特別為了角色的造型留鬍鬚，上唇及下巴部位毛髮相當濃密。（葉志明攝）

當時29歲的劉德華在1990年主演電影《天若有情》，是觀眾心目中顏值巔峰的樣子！(《天若有情》劇照)

張學友留白鬍鬚呈現最真實外貌

另一位與他年紀一樣是62歲的天王張學友，他今天在下午現身尖沙咀酒店舉行《張學友 60+巡迴演唱會－香港站》記者會，並宣布年底將會在聖誕期間舉行紅館演唱會。張學友身穿全黑西裝造型打扮示人，而髮型方面他略染了一些深藍色，而原先生長出來的白髮溫疊在一起，髮型不但沒有顯得老態，而且有一點韓風髮型的感覺。另外他的上唇及下巴部位則留了一些白鬍鬚，呈現最真實的外貌，講到皮膚方面其實他不但皮膚白滑，而且相當緊致，保養得宜！

張學友無懼有白髮，任由傳媒拍攝。（梁碧玲攝）

當時22歲的張學友於1983年《歡樂今宵》中獻唱。（節目截圖）

郭富城戴潮爆墨鏡五官更顯得立體

同張學友一樣一直忙於開世界巡迴演唱會的57歲天王郭富城，他今天下午現身西環出席跳舞老師兼多年好友Sunny Wong舞蹈學校開幕，並接受媒體訪問分享關於二人的點滴。郭富城今天身穿白色T恤配搭灰色西裝外套，下半身則穿上牛仔褲，打扮相當年輕。從照片中可看到他戴上一副黑色潮爆墨鏡，顯得頭髮特別清爽。郭富城相比劉德華及張學友，唯一不同的地方就是沒有留鬍鬚，所以更加年輕，而在配戴墨鏡的情況下，五官更顯得立體，狀態大勇。

郭富城配戴墨鏡的情況下，五官更顯得立體，狀態大勇。（梁碧玲攝）

當時25歲的郭富城1990年9月25日推出的《對你愛不完》專輯封面。（IG郭富城圖片）