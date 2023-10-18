63歲林俊賢近況狀態勁弗　心口爆肌獲網民激讚：盛世美顏

對於年輕觀眾來說，林俊賢這個名字可能未必太過熟悉，可能只知道他是上屆港姐冠軍林鈺洧的爸爸。其實林俊賢於80、90年代非常厲害，1987年憑電視劇《男兒本色》走紅，隨即獲無綫力捧成為一線當家小生，代表作仲有《唐太宗李世民》，其後由於演技獲讚，林俊賢獲得電影公司的垂青，作影視雙棲發展。加上其俊俏的面孔，當時更有「香港第一美男子」美譽。

林俊賢於1987年憑著主演電視劇《男兒本色》而成功走紅（男兒本色》劇照）

林俊賢後生時好靚仔。 （劇照）

《唐太宗李世民》讓林俊賢紅邊中港台。（網上截圖）

不過隨著電影市道不景氣，林俊賢於1996年全面推出娛樂圈轉行從商，近20多年都主力在內地發展自己的生意；於2013年開始復出拍戲，並在國內開設了影視公司。至去年女兒林鈺洧當選香港小姐冠軍後，與前妻鬧出當年家暴「羅生門」事件等是非，其名字再次活躍在香港觀眾眼球。

林俊賢與女兒林鈺洧。（IG@denicelams）

林鈺洧15歲時，父女才相認。（IG@denicelams）

而近日，有網民上載林俊賢在義烏登台的片段，片中一身白馬王子打扮的他，獻唱哥哥張國榮的《風繼續吹》，始終是曾出過唱片的人，唱功和台風都有返咁上下，難怪有網民笑指他是被演戲耽誤的歌手。而且台下觀眾反應熱烈，可見林俊賢魅力不減當年，林俊賢也識做地跟大家握手互動。

林俊賢獻唱哥哥張國榮的《風繼續吹》。（小紅書截圖）

台下觀眾反應熱烈。（小紅書截圖）

63歲的林俊賢身型仍相當健碩。（小紅書截圖）

保養得非常好。（小紅書截圖）

不過最令人驚嘆的是林俊賢的一身爆肌身材，雖然已63歲，但身型依然弗到爆，一件普通的白色T恤，已突顯出他脹卜卜的胸肌，以及一對麒麟臂，相當吸睛。而樣貌也沒有太大變化，依然咁靚仔，更比以前多了一份成熟男人味。整個人的狀態一點都不似真實年齡，分分鐘比很多30歲的男士更要好。

林俊賢曾出過唱片，唱功不俗。（小紅書截圖）

還很有台風。（小紅書截圖）

魅力不減。（小紅書截圖）

場內氣氛高漲。（小紅書截圖）

與台下觀眾握手。（小紅書截圖）

非常受歡迎。（小紅書截圖）

網民紛紛留言大讚：「人帥、歌好聽。盛世美顏」、「賢哥63歲了，確實是身材管理一級棒。」、「唐太宗李世民絕對算是八零九零很多人心中童年的男神了啊！」等等。

當年林俊賢與劉嘉玲因合作拍攝《上海大風暴》而傳出緋聞。（影片截圖）

林俊賢當年考入無綫電視第11期藝員訓練班，與周星馳、梁朝偉等是同期學員。畢業後，他加入無綫發展，於1987年憑著主演電視劇《男兒本色》成功走紅。當時林俊賢憑著英俊氣質迷倒眾多少女，曾與劉嘉玲因合作拍攝《上海大風暴》而傳出緋聞。他於1993年離巢無綫到內地及台灣發展，憑著主演《唐太宗李世民》紅遍兩岸三地，令其事業推至高峰。