黃智雯否認婚後約滿離巢 認雙方努力磋商中：要慎重諗自己前景

現年40歲的黃智雯(Mandy)早前突然在社交平台宣布結婚，與拍拖逾10年的圈外男友Anthony（詹文天）拉埋天窗，獲不少圈中好友送上祝福。

Mandy表示婚後不會極速造人。（葉志明攝）

今日（17/10）Mandy婚後首次露面，現身九龍塘為無綫節目《香港重案》開工。她受訪時表示：「其實喺疫情前，我哋都有結婚嘅打算，但因為疫情嘅關係，通關唔到，等到可以通關，喺年頭我哋就去咗紐西蘭註冊結婚，儀式係我哋兩個二人世界咁進行。做完之後，返到香港就同好親密嘅親友做足返傳統嘅斟茶嘅儀式，雖然過程簡單，但屋企人都好開心。」

Mandy笑言仍未習慣被人稱呼為詹太。（葉志明攝）

被問到會否在香港補擺喜酒？Mandy表示未必會：「其實由我哋拍拖到結婚，我哋都鍾意簡單低調，咁所以呢一個部分完咗。之後諗住會同返啲姊妹補食飯慶祝就算。（傳你約滿唔續約無綫，專心做少奶奶？）其實本身我都仲有約，同埋仲有啲綜藝節目未完成晒。（合約仲有幾耐？）仲有一段時間，大家仲落力係咁傾緊，因為始終我覺得合約係要好認真咁去睇，同埋係要好慎重去諗清楚自己嘅方向同前景，想自己行咩路，變咗都要啲時間去諗清楚。（傾合約當中係咪包含傾獎呢個條件？）絕對唔會，因為上次我都回應過，我覺得獎唔係一個條件，獎項對我心目中嚟講，呢個係一個好有份量嘅事情。」