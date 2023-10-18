羅志祥起床照鏡嚇到尖叫　靚仔樣崩壞原來係因為咁

有「亞洲舞王」之稱的台灣歌手羅志祥（小豬），捱過與前女友周揚青的毁滅式分手風波重創後，演藝工作全面重啟，同時亦獲內地解封，不但有份亮相央視中秋文藝晚會，稍後也會到深圳、廣州、重慶、南京及上海等內地城市舉行巡唱。

羅志祥相隔八年落實明年一月亞博開騷。（IG@showlo）

至於香港方面，小豬依然人氣不減，繼早前先後來港擔任MIRROR「人氣王」姜濤的演唱會嘉賓，和為無綫籌款節目《星光熠熠要保良》演出後，近日再落實相隔8年，將於明年一月亞博開騷，令不少香港的小豬粉絲都非常期待。

羅志祥早前來港擔任MIRROR「人氣王」姜濤的演唱會嘉賓。（IG@keung_show）

又出席慈善騷《星光熠熠耀保良》，擔任愛心大使。（葉志明攝）

並在港舉行歌迷會活動，趁機宣布即將會開演唱會的消息。（IG圖片）

而小豬向來都愛錫粉絲，經常透過社交平台跟大家互動和更新狀況。今晨，正身處加拿大開騷的小豬，曬出剛起床的照片，並直言被自己原地嚇到，他寫道：「剛剛我真的大尖叫！我剛起床照鏡子發現我眼睛突然變一單一雙，真的原地嚇到內，好險經過了敷眼，現在恢復了，今晚演唱會見囉！」

羅志祥今早上載新相，笑言被自己這個樣子原地嚇到。（羅志祥微博）

但相信在粉絲心目中，一樣咁靚仔。（IG@showlo）

照片中見小豬一頭凌亂的金髮和一臉茫然的樣子，加上一點點的鬚根，再配合一對大細眼，看上去十分滑稽。吸引大批粉絲留言：「事實證明你的雙眼皮絕對不是割的」、「所以說嘛，我哥眼皮是真的餒」、「好像被一拳揍腫了喔！哈哈哈哈哈哈」、「原相機欸，牛逼，連毛孔都拍出來了」及「不得不說哥哥的皮膚好好哇」等等。