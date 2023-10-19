李龍基和太太誤墮元朗結界 方伊琪一個電話助其逃出生天

17歲男拔生曾憲哲Ｍatthew失蹤8日後被搜救人員在馬鞍山郊野公園老鼠田坑尋回，而且安全無恙，近日網民有網民發現原來72歲李龍基與太太曾經誤墮結界，更要好友方伊琪利用茅山術尋回，事係認真曲折離奇⋯⋯

事緣在2021年李龍基和Chris Wong與一班朋友，在元朗大棠玩遙控飛機慶祝他的70歲生日，期間他的飛機跌在山中，平日李龍基會找年輕力壯的朋友幫他執飛機，但當日他卻帶了太太Chris一起去執。

有無綫（TVB）「御用皇帝」之稱的李龍基於20年前認識現任太太Chris Wong，雖然二人年齡相差28歲，不過卻愛得甜蜜。（楊柳青IG圖片）

很順利執到飛機後李龍基和太太打算回去會合朋友，怎知卻行了個多小時都離不開該處，據Chris 在事後接受《恐佈在線》訪問時說，該段路是李龍基很熟的，但他們就像在結界般，行極都是在原地，加上電話失靈所以都很驚驚。

Chris事後接受《恐佈熱線》訪問，講到墮入結界時猶有餘悸。（網上截圖）

就在這時平日很少打電話給Chris的方依琪竟突然打電話給她，而且打得通電話，知道他們迷路後，學過茅山的方伊琪就叫Chris 把現場的環境影相給她看。Chris 說原來她踩了在一些瓦片上，那些可能是前人的金塔。之後方伊琪在電話傳了一段「百解」叫他們讀出來，讀完他們就打到電話叫朋友來接他們，大家都奇怪該處無路可行，李龍基和Chris 為何會走了進去。在離開期間李龍基可能因為攰，所以在溪邊跣腳撞傷頭，流到全身是血Chris 都被嚇到喊起來。

有過這次經驗，相信李龍基以後都不會隨便去荒野地方了。