李國麟內地商演遇老友　71歲老戲骨曾大病纏身終回復紅光滿面

現年71歲的老戲骨駱應鈞入行超過40年，他在2011年離開效力36年的TVB後，翌年加盟HKTV參與劇集演出，至2015年約滿回復自由身，之後主力在內地發展。早前有網民在內地捕獲駱應鈞，滿頭白髮的他明顯消瘦不少。不過日前駱應鈞與李國麟獲邀出席活動時，西裝骨骨上陣的駱應鈞紅光滿面，精神奕奕，狀態大勇！

早前有網民在內地捕獲駱應鈞，滿頭白髮的他明顯消瘦不少。（網上圖片）

紅光滿面！（影片截圖）

李國麟上載了一段影片，並寫道：「鳩摩智碰到黃藥師，你們猜誰的功夫更厲害一些。」片中所見，兩人一見面就上前擁抱對方，可見感情要好，之後駱應鈞還對着鏡頭同大家打招呼，中氣十足，網民紛紛留言大讚他體態保持得很好：「駱應鈞這身形絕對是男神了」、「身材好挺拔」、「越老越慈祥」。

兩人一見面就上前擁抱對方。（影片截圖）

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其實近年駱應鈞減產不少，事緣他在2019年進行心臟檢查時發現患有腎石，需要接受兩次繁複手術，住院40多日並休息4個月才完全康復。自此他的工作亦逐漸減少，近年接拍了電影《無雙》、《大師兄》、《廉政風雲》、《一級指控》等，今年5月他就參演了一部以農村為題材的內地網大，李國麟同林威都有份拍攝。除了演藝工作之外，駱應鈞亦有到內地登台演出，加入直播帶貨行列。

今年5月參演《鄉村趣事2之阿彪的春天》。（微博圖片）

加入直播帶貨行列！（微博@駱應鈞lyj）