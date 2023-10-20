林泳淘與老公結婚兩年補辦婚禮　過大禮儀式曬金器：我哋下月見

前「東張女神」林泳淘（Wingto）因主持TVB節目《東張西望》時穿小背心、孭斜孭袋去採訪，吸引不少宅男粉絲，她在2019年離巢後，2021年與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，她曾透露原定計劃在外地舉行婚禮，但因疫情關係改在港先行註冊，儀式一切從簡，只邀親友在家中開溫馨小派對，在家人與幾位好姊妹見證下，與老公簽紙正式成為夫妻。相隔兩年，林泳淘與老公決定補擺婚禮，今日（20日）她在IG分享過大禮的照片，並寫道：「Finally，朋友們我哋下月見！結婚啲傳統習俗真係複雜到爆，終於又完成一項。辛苦晒朋友s，辛苦晒爹哋媽咪，I LOVE YOU！」

前「東張女神」林泳淘（Wingto）。（電視截圖）

2021年與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚。（IG@wingt）

過大禮。（IG@wingt）

相中所見，嫁娶物資鋪滿一大張枱，傳統儀式做到足，除了有鮑魚、瑤柱、花膠等名貴食材之外，還有嫁女喜餅、生果等等，而金器方面就有一對龍鳳鈪、三層的金豬牌及金頸鍊、手鍊等等，林生更錫錫老婆面珠墩，相當Sweet！林泳淘曾透露與老公在學生年代聖誕派對上認識，當時她見到男友害羞安靜地坐在一旁，覺得他很可愛，於是她主動出擊上前認識，兩人成為戀人拍拖14年後正式拉埋天窗。

恩愛！（IG@wingt）