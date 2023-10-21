富豪「的士邦」揭億萬家庭狀況　自爆曾變負資產與AGA婚後極高調

「的士邦」鄭子邦坐擁億萬身家，他除了今年被爆出早於去年10月與「環球一姐」AGA（江海迦）秘密結婚外，感情生活多姿多采的他更曾與姚子羚拍過三年拖，又與文詠珊、湯洛雯和蔡卓妍等人傳過緋聞，堪稱「花旦殺手」。最近他就以「香港的士邦」的網名進軍內地小紅書，拍片分享在香港從事的士業20年的經驗。

婚後越來越高調！（小紅書照片）

AGA與的士邦訂婚後首次合體見記者，記者唱歌恭賀，AGA怕醜得掩面。（胡凱欣攝）

AGA感激未婚夫給自己很大支持。（胡凱欣攝）

「的士邦」生於億萬家庭，他在片中曝光現在的家庭狀況，他自爆當年因爸爸心臟病突然去世，他唯有被逼入行接手家族生意：「當時車行就喺度，老豆死咗之後我就要養家，養我媽媽。因為2003年啱啱SARS，所以經濟狀況非常之差，咁做下做下做到依家。（你過億身家係咪一帆風順？）如果冇SARS，我諗我應該一帆風順，因為老豆留咗啲車畀我，但其實都好多謝SARS呢個課題，因為『人在人情在』，老豆唔喺度之後我就變咗負資產，市道好差，加上好多司機離職，因為呢個經歷我就立定要做好佢，當時我有廿幾部的士，連埋自己管理27部車，嗰陣時我冇宗教信仰，都跪喺神台度話一定要做好。」

「的士邦」緋聞對象位位都係女神級。（IG圖片）

「的士邦」更稱自己不算叻，但好孝順：「因為我好孝順爸爸媽媽，我媽媽都唔喺度啦，我26歲媽媽已經唔喺度，因為我好想養我媽媽所以好想做好的士車行。」據知，「的士邦」目前已坐擁過百部的士及過億元物業資產。