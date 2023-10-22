思家大戰｜黎諾懿「撩」開高海寧內心世界　吳若希向李思捷示愛？

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季今晚（22日）播出新一集，為配合下月台慶，《思家大戰》由今集開始，將邀請台慶劇的主要演員、及台慶綜藝節目主持及嘉賓參與錄影，今集打頭陣的就有吳若希率領的「香港人在北京」隊，成員包括：吳業坤、蔡潔、傅嘉莉和陳星妤；對戰黎諾懿率領的「隨懿李請客」隊，成員包括：高海寧、劉穎鏇、李家鼎和一蚊Joe游茛維。

「香港人在北京」隊有蔡潔（左起）、陳星妤、吳若希、傅嘉莉、吳業坤。（官方圖片）

「隨懿李請客」隊有黎諾懿（左起）、劉穎鏇、李家鼎、高海寧同埋一蚊Joe。（官方圖片）

黎諾懿介紹節目《隨懿深度行》時Hard Sell謂：「我會同高海寧、李佳芯、黃翠如同埋劉穎鏇一齊去馬來西亞玩，佢哋會將心靈上嘅嘢交晒出嚟！」高海寧聞言先是大笠高帽：「睇吓我個名，我係諾懿個Friend，咁樣就可以多啲嘢做架喇！」之後再搞笑補充：「對住佢（黎諾懿）拍嘢好有安全感，畀佢撩吓撩吓，真係撩到啲嘢出嚟！」不過當高海寧回答被撩到甚麼時，竟惹來全場噓爆。至於劉穎鏇，則坦言為諾懿獻出了珍貴的第一次，到底又是甚麼？她則大賣關子。

兩隊一開波就搞鬼搞怪。（官方圖片）

場面好歡樂。（官方圖片）

大家玩得好開心同投入。（官方圖片）

《香港人在北京》代表吳若希，則自爆舉行音樂會期間全靠碰巧同樣身在內地的李思捷支持及鼓勵：「如果唔係一個人好lonely。」思捷聞言回應：「唔係吖，你依家有咁美滿嘅家庭。」豈料進擊的若希竟借勢說：「爭咗你。」嚇得思捷亦忍不住「吓」了一聲。

兩隊一開波就搞鬼搞怪。（官方圖片）

場面好歡樂。（官方圖片）

吳若希玩得好落力。（官方圖片）

今集問答環節繼續爆笑，首條問題「老公自己一個湊BB，老婆最擔心佢搞唔掂咩嘢？」，兩孩之母吳若希竟大嗌好難兼連番答錯，最終要由人生閱歷豐富的鼎爺出手補中！另一條問題「同一班Friend同枱食飯，你做咗啲咩會令佢哋好反感？」，坤哥回答時笑笑口說：「呢個我好有經驗，飲醉酒！」即獲思捷擊掌相認謂：「同道中人！」填充題「除咗北京，仲有乜京？」亦考起全世界，兩隊陷入苦思瘋狂答錯，吳若希大嘆：「冇乜人好似我哋咁冇文化！」坤哥則無厘頭爆出女士月事「月經」，引爆全場嘩然。

吳業坤開親口都嚇窒大家。（官方圖片）

吳業坤語出驚人。（官方圖片）

另外，代表《請客必食18道菜》的李家鼎，則簡單一句已道盡其節目賣點：「淨係海參都有六款做法！」李思捷聞言後直指步驟繁複，李家鼎即搞笑回敬說：「呢啲都唔煩，最煩嗰個係你，咁吟沉！」至於代表《思家大戰》出戰的一蚊Joe，則獲思捷感謝謂：「一蚊Joe為我哋做咗暖場主持2年，差唔多集集都有佢份，好多謝佢。」

鼎爺窒爆思捷話佢好煩。（官方圖片）