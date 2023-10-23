香港人在北京｜王菲為劇集獻出第一次　自爆有樣嘢竟每晚都要做

無綫劇《香港人在北京》自開播以來掀起不少話題，尤其劇中雲集中、港兩地多位靚女，正所謂鹹魚白菜各有所愛，成功吸引觀眾眼球。而當中有一位更加是雙料港姐亞軍，她就是奪得《2019香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐的王菲。

王菲劇中造型突出。（官方照片）

全程都要講國語。（官方照片）

王菲是《2019香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐。（視覺中國）

以泳裝示人。（視覺中國）

其實今次是王菲入行以來首次返內地拍劇，多得一班好好的台前幕後照顧，令她覺得很安心和開心。王菲接受《香港01》訪問時，笑言：「今次返內地拍攝的感覺，就好似回到大學住宿舍的生活，因為整個劇組的人都住在同一間酒店，每日3餐定時定候就會落餐廳或大堂攞飯盒吃，有時去洗衫房又會撞到其他演員，大家都是穿著睡衣、拖鞋，這個感覺很正。還記得拍攝期間撞正中秋節，大家都沒得回家過節，所以當晚收工後，縱使很夜，大家都相約坐在酒店大堂，一齊邊喝東西邊吃月餅邊傾偈，雖然屋企人不在身邊，但感覺都很溫暖。」

一眾演員相處融洽。（受訪者提供）

王菲笑指今次內地拍劇初體驗很有大學住宿舍時的感覺，還有每晚都要叫宵夜。（受訪者提供）

王菲又笑言在內地叫外賣非常方便，所以在拍攝期間，她每晚無論幾夜，收工回到酒店都要叫外賣，「就算第2朝開05、06，只得3個小時睡眠時間，但我都一定要叫外賣，因為他們很快送到，基本上我10多分鐘卸妝時間就送到。（有無肥了很多？）有！回到香港磅過，是我人生最重的階段，45kg！」

王菲劇中的髮型要小心翼翼照顧。（IG@wongfeiiiiii）

王菲劇中的髮型要小心翼翼照顧。（IG@wongfeiiiiii）

否則很易出事。（IG@wongfeiiiiii）

而王菲今次劇中飾演在文創園裏的一個塔羅師，外型服裝上都非常特別，她表示今次的髮型是要戴假髮和很多頭飾，加上拍攝時寧波的天氣酷熱，每日都差不多貼近40度，烈日當空下戴住假髮全日拍攝，她每次一摸自己條頸，全部都是汗，真的很誇張，雖然如此，但拍攝過程是很享受的。

靚女。（IG@wongfeiiiiii）

可愛。（IG@wongfeiiiiii）

王菲說拍攝時天氣好熱。（IG@wongfeiiiiii）

至於劇中講到一口流利的國語，原來王菲在拍攝前都下了不少功夫，她說去到內地時才收到劇本，跟住那一個月一有時間就會攞劇本出來練習，「因為我是飾演一個塔羅師，當中會有些術語就算是廣東話都很難讀，還要是用國語，我真的講到脷都打結。我自問國語都算好，但都被內地演員聽到有口音，之後我就找了一個內地演員同事，我讀劇本給他聽，他就幫我糾正。幸好現在劇集出街，朋友都說我講得幾標準，開心努力是有回報。」

王菲為了角色需要，花了一番功夫練好國語。（受訪者提供）

出來效果獲讚，王菲開心努力是有回報。（受訪者提供）

自言很享受今次拍攝過程。（受訪者提供）

王菲又談到有次在前往拍攝地點的車程中，只有她和陳展鵬，她跟展鵬說很喜歡看對方的打戲，展鵬非常好，跟她分享了自己以前拍打戲出身的一些經歷，和拍戲前應該要如何準備，王菲直言這一個多小時的車程是非常珍貴，展鵬是一個很好的前輩。

從視帝陳展鵬身上獲益良多。（受訪者提供）

大讚展鵬是好前輩。（受訪者提供）

而另一個收穫就是與吳業坤（坤哥）成為好朋友，王菲說記得有晚收工大家坐在酒店大堂傾偈，坤哥跟她分享了由入行，到做歌手、演員等等的經歷，大家也有談到理想、夢想，甚至感情，很開心今次拍劇識到這位好朋友。

王菲也因拍攝此劇與吳業坤成為好友。（受訪者提供）

現年27歲的王菲，參加港姐入行，在同屆3甲中最早彈出獲得拍攝機會，先後曾參演《刑偵日記》、《星空下的仁醫》及《白色强人II》等多套無綫重頭劇。更曾於亞洲心動娛樂出品的劇集《逐流時代》中以比堅尼示人，呈現出她的另一面。

王菲在《刑偵日記》飾演袁偉豪老婆。（受訪者提供）

在《星空下的仁醫》中與鍾嘉欣合作。（受訪者提供）

王菲與視后胡定欣在《白色强人II》有不少對手戲。（受訪者提供）

王菲在《逐流時代》中曾以比堅尼示人，展現罕有性感一面。（視頻截圖）

角色甚有發揮。（《逐流時代》劇照）

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