前TVB「金牌司儀」深圳搭地鐵貼地似陳豪　買10份保險儲錢唔憂做

現年54歲的前「金牌司儀」陳芷菁（Astrid）是1994年港姐12強，之後加入TVB參演電視劇《天地男兒》、《壹號皇庭》入屋，後因口齒伶俐而在主持界愈撈愈掂。2017年陳芷菁離巢，外出以個人名義成立「陳芷菁工作室」，從事企業培訓及幕後製作工作，後一度回TVB，再於2019年離開。

1994年黎明擔任港姐表演嘉賓，與陳芷菁共舞。（網上圖片）

陳芷菁拍過不少經典劇集。（《天地男兒》截圖）

近年陳芷菁不時回內地接Job，最近才去了珠海主持講座，相當有女強人風範。但原來日前她到了深圳，被網友捕捉到搭地鐵的身影。相中陳芷菁一身灰色衣服，戴上口罩，低調地現身地鐵站。雖然已年過半百，但陳芷菁氣質依然，歲月的磨練使她增添了幹練感，身形亦Keep得精瘦，更被指同邵美琪氣質身形相似。陳芷菁安靜地快速在地鐵店行走，令人不其然想起早前視帝陳豪一家人亦一樣靜靜地在深圳搭地鐵，貼地又有教養。

陳芷菁由於英文了得又大方得體，經常被安排擔任萬千星輝賀台慶等大型節目主持。（IG/@astridtcchan）

陳芷菁性格獨立，她曾坦言金錢上從不依靠大律師張錦榮。因為經歷過家人患癌，陳芷菁更覺世界上只能靠自己，賺10蚊儲7蚊，2017年她受訪透露買了逾10份保險，不少是儲蓄類型，女兒大學學費及生活費已毋須擔心。陳芷菁又指已入手海外樓宇，相當熱衷理財投資。

陳芷菁在深圳地鐵站被野生捕獲。（小紅書）

她獲讚Keep得好又貼地。。（小紅書）

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靚女。（小紅書）

陳豪一家人搭地鐵被野生捕獲。（小紅書）