回顧章子怡情史｜曾跟霍家公子當街激吻　與一位前度最「坦蕩蕩」

44歲國際影后章子怡和比她年長8年的內地搖滾歌手汪峰，今日（23日）出聲明承認「分」訊，8年夫妻情正式宣布告終，消息震撼整個娛樂圈。不過章子怡向來在感情上都是一名烈女，情史更多籮籮，先後曾與內地歌手高楓、大導演張藝謀、霍家公子霍啟山、外籍富豪Vivi Nevo及央視主持人撒貝寧等都傳過緋聞，每段都令人關注，現在就一起回顧一下吧！



此情不再。（章子怡微博）

章子怡的聲明。（微博圖片）

1.高楓

據指，高楓是章子怡的初戀，當年憑一首《大中國》紅遍內地，兩人因一個MV而相戀，但後來遭章子怡母親棒打鴛鴦。高楓於2002因病去世，終年34歲。（微博圖片）

2.張藝謀

章子怡曾經是「謀女郎」，1998年獲張藝謀賞識，主演《我的父親母親》。在張藝謀的力捧下，章子怡火速走紅，連續出演《臥虎藏龍》、《英雄》、《2046》以及《尖峰時刻》等經典電影，成為一線花旦，師徒更一度傳出緋聞（視覺中國）

3.霍啟山

章子怡與霍家二少霍啟山愛得激烈，兩人於2004的一個慈善晚宴上認識，之後火速撻著，並陷入熱戀，兩人當年當街激吻成為一時佳話。但有指霍家向來家規嚴謹，沒有霍老爺的點頭，章子怡是無可能入霍家門，霍家要求章子怡退出娛樂圈，但她果斷拒絕，兩人的戀情最後只維持了兩年。（視覺中國）

4.Vivi Nevo

章子怡與外籍富豪Vivi Nevo曾拍拖2年多，期間多次被拍到一起出席活動放閃，男方於2008年在美國媒體年會上大方認已與章子怡訂婚，並於翌年迎娶東方佳人。而最令人印象深刻的一定是，兩人在加勒比海度假的照片被曝光，身穿紅色比堅尼的章子怡與男友在沙灘上「解放式」享受日光浴。但這段跨國情最終於2010玩完。（視覺中國）

5.撒貝寧