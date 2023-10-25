張震嶽自揭擺酒喪飲　洞房花燭夜醉到趴地：老婆也不曉得飛到哪去

張震嶽昨天率陳零九、孫盛希、米非、U:NUS出席《滾石摘星號》開播記者會，雖然徐懷鈺臨時抱病缺席，但他們不受影響，期待能透過節目發掘潛力新秀。日前補辦婚禮的張震嶽也難得分享，婚禮上的瘋事接二連三，連老婆「都不知飛到哪裡去」。



張震嶽說，其實很早就跟老婆討論婚禮形式，五、六年前兩人還曾赴峇厘島場勘。但疫情爆發，兩人婚禮越拖越久，後來覺得兩大部落聯姻，如果要到外地成本太高，所以留在台灣辦。

他席開近百桌，打趣「原住民婚禮很多不請自來的閒雜人等」，但來者是客，彼此也可能是遠親，還是要收下祝福，因此全部都歡迎。結果好兄弟全部都來的後果，就是在典禮開始前，先輪番用保力達、威士忌問候他。張震嶽笑認：「我第一次進場就已經三分醉，最後醒來是趴在浴室和房間的走道，大概是喝醉覺得地板很涼，爬不回去。」

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大家好奇那他老婆孩子怎辦？張震嶽吐槽：「老婆也不曉得飛到哪裡去，我們二進就已經一前一後各走各的，婚顧都覺得很誇張。」孩子就輪流讓親友照顧，大家玩得不亦樂乎。

張震嶽也有意明年拼個女兒，希望50歲還能如一尾活龍。加上阿美族是母系社會，普遍都喜歡女孩子，讓他不免也有所期待。

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他在《滾石摘星號》中擔任音樂頭目，帶著不同的藝人導師傳承經驗，要把滾石唱片「很會教藝人」的傳統延續下去。先前他曾在大陸節目擔任導師，不諱言兩岸環境差不多，就是「好好聊天，講一些可以播的」。自認已是躺平族的他也說，「我的優點是很快可以融入陌生環境，找到舒服的位置開始偷懶」。

過去選秀節目不乏內定爭議，張震嶽直言自己沒遇過。「可能導演會告訴我說誰喜歡我，但我管你的，自己喜歡最重要，所以他們對我很頭痛。」他相信在開心的氛圍下自然會呈現好的效果，就像《滾石摘星號》一樣，內容有歡笑和淚水，讓所有人看到參賽者對自己夢想和人生的態度。

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