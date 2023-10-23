台網紅愛莉莎莎自爆「又被性騷擾」 公園遇「抓鳥俠」不停這樣做
撰文：聯合新聞網
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愛莉莎莎之前才碰到有變態騷擾銀行的女行員，不料日前再碰到有陌生男子在公園裡不斷要衝撞她，嚇到她連忙拿起手機要報警，對方才離開。
愛莉莎莎在IG限動發文透露，最近一直遇到變態，她走到公園裡，有名男子就走向她，準備要與她相撞，不過她即時閃開。
沒想到對方又繼續向她撞過來，還說是看到小鳥要抓鳥而已。
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於是她改走另一個方向，男子仍是要往她身上撞，她不斷閃躲，最後拿出手機揚言要報警，並高喊讓對方滾，男子才走掉。
這讓愛莉莎莎氣到直呼「遇到的變態多到可以收集一個新北變態圖鑑了」。
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