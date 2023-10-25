蘇志威搬新舖張智霖白鬚Look撐場　與劉小慧身家過億住飛鵝山豪宅

人稱「蘇老闆」的草蜢成員蘇志威，除了是一位出色的歌手之外，還甚具生意頭腦，高峰期開了4間舞蹈學校及3間西裝禮服店，收入水漲船高，做老闆又做馬主，撈到風生水起！雖然因疫情關係一度結業，但蘇老闆最近再大展拳腳，其西服店日前舉辦喬遷之喜，不少圈中好友都有親身到場支持。

蘇老闆的西服店日前舉辦喬遷之喜。（Facebook@蘇志威Soboss）

相中所見，身穿桃紅色西裝襯黑褲的蘇老闆，相當Sharp醒，他還着上6吋高踭鞋，輕鬆成為全場焦點！身為老闆娘的劉小慧亦親自招呼賓客，現年52歲的她保養得宜，兩公婆都Keep得極好。而到賀的圈中好友包括蔡一智、張智霖、鄺美雲、胡杏兒、陳展鵬單文柔夫婦、麥長青、阮兆祥、林曉峰、黃智賢、黎芷珊及吳業坤等，場面星光熠熠！當中張智霖以灰白髮及白鬚Look示人，見他對着鏡頭展露笑容，看來完全未受捲入JPEX風波影響心情，眾人更切燒豬及影大合照留念，非常熱鬧！

張智霖以灰白髮及白鬚Look示人，見他對着鏡頭展露笑容，看來完全未受捲入JPEX風波影響心情。（Facebook@蘇志威Soboss）

眾人更切燒豬及影大合照留念，非常熱鬧！（Facebook@蘇志威Soboss）

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其實除了蘇老闆做生意賺到盆滿缽滿之外，近年轉型做KOL的劉小慧亦有開設生活百貨購物平台，加入直播帶貨行列。據知他們一家住在半億飛鵝山獨立屋，屋內裝修簡約，行低調奢華風，更有長長的走廊供愛犬奔跑，劉小慧還在自家天台種菠蘿，非常寫意。據知，養貴婦犬每月花費逾6,000元，而藏獒主食是肉更加要月花過萬，有指他們單單每月養寵物起碼要3萬元。而劉小慧曾透露送退役愛駒「駿王」到新西蘭長居，單是機票及「住宿費」已高達7位數字，可見兩人財力驚人！

財力驚人！（IG@winnieswlau）