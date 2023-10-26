83歲劉家昌獨自入院開刀心酸爆甄珍爭產內幕　怒轟兒子不忠不孝

現年83歲的音樂人劉家昌2015年被前妻甄珍爆出兩人婚姻僅維持9年，2018年雙方更爆出爭產風波，為了財產問題對簿公堂。時隔5年，劉家昌今日（26日）罕見發文，透露近期獨自住院開刀，更砲轟甄珍與兒子章立衡（前名：劉子千），引發外界譁然。

劉家昌罕見發文砲轟甄珍與兒子章立衡（前名：劉子千）。（微博@劉家昌）

劉家昌今日上午突然在微博發文，透露早前入院接受攝護腺手術，一切順利，但在休息室時回想起過去的種種，坦言自己晚年婚姻失敗，家庭破碎，只好認命。不過他又話鋒一轉，並砲轟遭甄珍母子無情奪產：「我八十歲了，生不帶來死不帶去，想最後幾年平淡的忍過去就算了。 沒想到這對母子，貪得無厭異想天開，在北京大律師中慫動下，竟把幫我的朋友跟恩人都告到法院去，讓做慈善公益的人不能正常運作。我還能袖手旁觀？」

爆出爭產風波。（視覺中國）

劉家昌大爆甄珍母子被北京律師欺騙，又大爆家產超過20億台幣：「為了爭財產，她自己排財產分配的明細表給我，要我同意。單上有十二幢房屋，和賣掉昆山的酒店的現金。土地賣了5千萬人民幣。酒店部分兩億一千萬人民幣。房產加現金，遠超過二十億台幣。」他自言原以為自己賺的錢夠甄珍母子用一輩子，但他們為了打官司已經賤賣幾幢房子來付律師費：「沒賺過錢的人不會心痛，可是我的心在泣血」，還狠批兒子：「39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親爭財產。」更大鬧兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」。字裏行間都充滿憤怒，掀起網民熱議！

劉家昌大鬧兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」。（視覺中國）

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