劉家昌甄珍爭產風波涉及財產遠超4.8億　包括12個物業及近3億現金

現年83歲的資深音樂人劉家昌今日（26日）突然在微博發文，除了透露自己獨自入院做手術之外，還首次大爆爭產內幕，痛斥前妻甄珍和兒子章立衡（前名：劉子千），引發軒然大波，當中他更大爆家產超過20億台幣（約4.8億港元）：「為了爭財產，她（甄珍）自己排財產分配的明細表給我，要我同意。單上有十二幢房屋，和賣掉昆山的酒店的現金。土地賣了5千萬人民幣。酒店部分兩億一千萬人民幣。房產加現金，遠超過二十億台幣。」

甄珍與兒子章立衡去年一度傳出失蹤消息，今年7月現身聚會。（IG圖片）

對於離婚財產的分配，劉家昌就透露前妻甄珍開出的條件分配不均：「只給我香港海景別墅B座一戶，和爛尾的龍虎山項目，現金只分給我百分之十，我不同意，他（她）不簽字離婚的。我當然不能同意，因為龍虎山需要大量資金。依法夫妻各半，我還能暫時應付一下，十分之一幾天就停工了。」劉家昌自言原本打算到香港家事法庭，依法判決，希望拿回一半財產，但未免讓外界得知，他選擇美國法庭，依據夫妻報稅的紀綠，拿回屬於自己的一半財產。

劉家昌大爆爭產內幕，痛斥前妻甄珍和兒子章立衡。（視覺中國）

83歲劉家昌獨自入院開刀心酸爆甄珍爭產內幕 怒轟兒子不忠不孝

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不過劉家昌就指甄珍到美國法院出庭時拿出一張30年前（1987年）的離婚證明，由於當時劉家昌不在場，美國法官認同了離婚成立：「我就這樣。死的不明不白，也沒有錢打官司。」他更控訴甄珍：「章家珍這些海外的收入，從沒向美國稅局申報，美國漏稅是要坐牢的。」至於財產中提及的香港雅景別墅B座，劉家昌就透露是當年方逸華女士用他的名字買下：「過戶手續是由方姐秘書Judy 經手辦理的。方姐過世後，章家珍叫他的秘書陳淑蓉操作，在沒有我簽名之下竟把房子暗地賣掉，雖然方姐人不在了，但經手人Judy還在。章家珍有向他們方姐家屬交待過嗎？」

2017年12月甄珍與兒子章立衡出席方逸華追悼會。（視覺中國）

雅景別墅。（資料圖片）

劉家昌更控訴甄珍私吞公款，屬於刑事犯罪：「香港朋友龐美兒買了我們龍虎山朋德公司房產。在香港以港幣，支付給章家珍。她也不匯回公司，是私吞公款、套匯，也是刑事犯罪。龐美兒願出庭作證。」劉家昌表示他為了保護朋友不受傷害，不得已站出來：「拆穿一個人面獸心女人的謊言。」更誓言：「我會堅持到最後一口氣，找回公道。請大家耐心的等著看法院公正的判決吧！」

劉家昌表示為了保護朋友不受傷害，不得已站出來：「拆穿一個人面獸心女人的謊言。」（視覺中國）