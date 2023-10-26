劉家昌心痛兒子隱瞞改名一事　爆seed鬧前妻甄珍追討20億台幣財產

「華語流行音樂教父」80歲劉家昌與第一任老婆甄珍於1978年結婚，而婚姻只是短暫維持了九年，2人婚後育有一子章立衡（舊名劉子千）。劉家昌今日（28日）無預警在微博發文爆seed，破天荒公開自己的家務事，並且鬧爆兒子同第一任前妻甄珍滿口謊言，同時自爆最近入醫院做手術，情況令人相當擔憂！

劉家昌今日（28日）無預警在微博發文爆seed，破天荒公開自己的家務事。（劉家昌微博）

甄珍與兒子章立衡（劉子千）以及前夫劉家晶。(中時圖片)

劉家昌自爆做攝護腺手術

劉家昌在微博首先透露自己於10月18日在長庚醫院，做了三個多小時的攝護腺手術，不過現階段相安無事，懇請各位網民不用擔心！此外他還透露這一生除了目前飽受身體的痛楚之外，最令他心痛的就是失敗的婚姻。他決定公開第一任老婆甄珍有關為了爭奪他的財產，而需要進入法律程序審判。

劉家昌在微博首先透露自己於10月18日在長庚醫院，做了三個多小時的攝護腺手術。（劉家昌微博）

劉家昌詳細交代甄珍爭財產

他詳細指出有關與甄珍打官司的內容，以及交代多年來的法律程序，而公開家務事的主要目的是希望將自己心愛的歌迷了解真相。他表示：「章家珍2015年對媒體說 因為我賭的傾家蕩產，所以在 1987年早已跟我離婚了。18年後2015年，當我提出要離婚。章家珍開始忘了有1987年假離婚的謊言，為了爭財產，她自己排財產分配的明細表給我 ，要我同意。單上有十二幢房屋，和賣掉崑山的飯店的現金。土地賣了5千萬人民幣。飯店部兩億一千萬人民幣。 房產加現金，遠超過二十億台幣。」

劉家昌詳細指出有關與甄珍打官司的內容，以及交代多年來的法律程序。（劉家昌微博）

甄珍跟劉家昌婚姻只維持了9年。（VCG）

劉家昌心痛兒子隱瞞改名一事

最後他表示絕不認同前妻的要求，繼續選擇與對方打官司。另外他還指出非常心痛自己的兒子在無預警的情況下改名。他分別寫上：「一個兒子，3 9歲的男人，沒做過一天事每天跟母親找律師研究告父親爭財產。大家還記得當年劉子千在演藝圈，短短一月家喻戶曉，應該是前途無量。但在他母親百般挑撥洗腦，讓他改名換姓叫章立衡，我看到媒體才知道的。」

劉家昌非常心痛自己的兒子在無預警的情況下改名。（劉家昌微博）