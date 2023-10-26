《閃電傳真機》四位主持活動上合體 可貴友情永保不變

《閃電傳真機》四位主持人譚玉瑛、黎芷珊、黃智賢和麥長青日前一同出席蘇志威的西裝禮服店喬遷之喜，很多人見到他們再次合體都感到，童年回憶回來了，更令人覺得難得的是他們四人的深厚友情未有因節目結束而告一段落。

譚玉瑛、黎芷珊、黃智賢和麥長青到今時今日都會相約聚會。（網上圖片）

譚玉瑛、黎芷珊、黃智賢和麥長青四人非常老友，譚玉瑛和黎芷珊早在《閃電傳真機》的前身《430穿梭機》就一起主持，之後齊齊過渡到《閃電傳真機》，在該節目並認識了黃智賢和麥長青成為好朋友。

譚玉瑛、黎芷珊從《430穿梭機》齊齊過渡到《閃電傳真機》。（網上圖片）

講到是好朋友的兒童節目主持人，當然不止他們四位，當年一齊做兒童節目的主持人，大部份都很老友。雖然後來節目結束了，大家都有不同發展，但仍無損友情。

蓋世寶當年和鄧健泓曾經是一對。（網上圖片）

例如在美國發展餐酒生意的梁詠琳，每次返港都會和昔日的主持人同事聚舊。蓋世寶當年和鄧健泓更因主持這節目而成為情侶，分手後依然是朋友。

梁詠琳每次回港都會和她們聚會。（網上圖片）

黎芷珊說「譚玉瑛姐姐」是人緣最好的，每個人都很信任她，有甚麽心事都會找她傾，問她的意見，而且大家都知她肯定是會保守秘密的。難怪當日譚玉瑛被調離兒童節目，蓋世寶傷心到喊。

當日譚玉瑛被調離兒童節目蓋世寶非常傷心。（網上圖片）

黃智賢本來是警員，投考TVB青少年大使而加入《閃電傳真機》成為，講說直接的譚玉瑛當年就說他樣子太惡嚇怕小朋友，所以他覺得《閃電傳真機》是他一個很好的訓練機會。

齊齊支持黎芷珊的自家品牌太陽眼鏡。（網上圖片）

朱茵加入TVB也是從主持《閃電傳真機》開始，朱茵說麥長青像是一個大哥非常照顧她。麥長青說當年還在演藝學院讀書的朱茵是個乖乖女，在演出上又非常醒目，早前他們二人更在內地綜藝節目上和重演當年的大老鼠，依然很有默契。

朱茵和麥長青在內地節目重演當年片段。（網上圖片）

現時譚玉瑛、黎芷珊、黃智賢和麥長青都各有各忙，不過只要一有時間，他們都會聚會，特別是譚玉瑛、黎芷珊更是很經常見面。

昔日同事一同出席《閃電傳真機》30周年慶祝活動。（網上圖片）

大家友情不變。（網上圖片）

不同時期的《閃電傳真機》主持人，前排: 蓋世寶、譚玉瑛、陳佩思、許文翹，後排: 麥長青、沈卓盈、杜大偉、李霖恩。（網上圖片）