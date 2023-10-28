前港姐冠軍為大16年老公慶生　婚後極旺夫身家暴漲逾8億做闊太

前港姐冠軍劉倩婷（Sandy），在2013年與比她大16年的知名堪輿學家李丞責（James）結婚，二人育有兩女，一家四口幸福美滿。日前（26日）是李丞責的55歲生日，劉倩婷在IG曬出為老公慶生的照片，並寫道：「Happy 55th Birthday my dear James💝Happy Forever, Stay Young Forever.」相中所見，劉倩婷同兩個寶貝女都攬着李丞責錫錫，畫面非常溫馨！

溫馨！（IG@sandy.lausinting）

2013年結婚。（IG@sandy.lausinting）

現年37歲的劉倩婷畢業於英國倫敦大學學院經濟系，曾任職投資銀行高盛做證券分析員兩年，之後在2009年參選港姐奪得冠軍後入行，與李丞責因合作拍攝無綫（TVB）玄學節目《香港玄案》而撻着，2013年火速拉埋天窗。李丞責曾透露劉倩婷命格旺夫，早年他運用各種玄學術數方法投資，屢有斬獲，曾買中3T，得到巨額獎金。此外，他亦有收藏天珠、唐卡及各種古玩，投資物業更遍布亞洲、英國及內地各大城市，包括海南島、東莞、深圳、浙江、上海、北京等地，至少擁有60幾個物業，保守估計身家超過8億港元！

二人一直恩愛。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷曾任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長。（IG@sandy.lausinting）

而劉倩婷亦自認旺夫，婚後她以照顧家庭為由淡出娛樂圈，相繼在2016年及2021年誕下兩女，升呢做闊太的劉倩婷亦不忘做善事，她曾任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長，早前更獲得十大傑青榮譽，兩公婆亦曾以女兒的名義捐錢到慈善機構，希望教育女兒自小助人為樂。

劉倩婷獲選為2023年十大傑青。（資料圖片）